На 21 декември рожден ден има Благой Георгиев

На 21 декември роден ден има Благой Георгиев, футболист.

Благой Жорев Георгиев е бивш български футболист, полузащитник, роден на 21 декември 1981 г. в София.

Започва футболната си кариера в отбора на ПФК Славия където играе до 2004. С този отбор (до август 2004) е изиграл 168 мача в „А“ група и е вкарал 45 гола. Дългогодишен капитан на Славия София, който през 2005 преминава под наем в испанския Депортиво Алавес, а след това в сръбския гранд Цървена звезда, където за 32 мача вкарва 2 гола. От лятото на 2007 г. е играч на МШФ Дуисбург, отбор от Германската Първа Бундеслига, след това той подписва с родния Славия София. На 5 януари 2009 става играч на руския Терек Грозни където е капитан.

На 19 декември 2012 г. подписва тригодишен договор с руският отбор на Амкар Перм.

Играе също в младежкия национален отбор по футбол, където има 16 участия и 11 голови попадения. В националния отбор е изиграл 50 мача. На 10 октомври 2011 Благой Георгиев оповестява, че напуска националния отбор.

През последните години Благой Георгиев изгради два параклиса. Първият е изграден в Суходол, а вторият в Горна баня, като през декември 2009 г. е осветен.

Освен с татуировките на Иисус и кръстове, Благой Георгиев е известен и с леконравното си поведение на „плейбой“. Името му е свързвано с бившата гимнастичка Христина Витанова, от която има дете, родено през април 2010 г. и с фолк певицата Лияна.

На 27 юни 2013 г. му се ражда и второ дете, момченце от бившата гимнастичка Христина.

От 2015 година до 2018 година е женен за рускинята Есмер Омерова. От нея има син Елай, роден в 2016 година. След развода си с Есмер, започва да излиза с плеймейтката Златка Райкова. През септември 2019 година от нея има дете – Благой.

През 2022 се жени за Полина Спасова, но бракът им трае едва година.

