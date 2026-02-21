На 21 февруари рожден ден има поетесата Маргарита Петкова

снимка: Булфото

Маргарита Петкова е родена на 21 февруари 1956 г. в София. Завършва българска филология във Великотърновския университет. Първите ѝ публикации са още от ученическа възраст. Първата ѝ книга „Дива къпина“ излиза през 1983 г.

Председател на журито на Националната литературна награда за поезия „Усин Керим“ за 2014 г., 2016 г. и 2018 г..

Награди:

1984

Национална награда „Цветан Спасов“ за книгата „Дива къпина“

Награда на ОС на БПС „Южна пролет“ за книгата „Дива къпина“

Награда на ОСК, Плевен за книгата „Дива къпина“

1996

Национална награда „Христо Ботев“ за книгата „Окото на урагана“

1997

Годишна награда на СБП за най-добра поетична книга за „Окото на урагана“

2002

Национална награда „Изворът на белоногата“ за цялостен принос

2006

Годишна награда на СБП за най-добра поетична книга за „Втори балкон“[5]

2007

Национална награда „Димчо Дебелянов“ за цялостен принос

2009

Национална награда „Златна амфора“ за цялостен принос

2011

Официален Почетен статут на Експерт с висок престиж и обществено признание в областта на културата и значка „Златна книга“ за принос в развитието на българската култура от Съвета на Европейската и научна общност

2020

Награда „Евтим Евтимов“ за цялостно творчество[

Произведения[редактиране | редактиране на кода]

„Дива къпина“ (1983), изд. „Български писател“

„Ненаписани стихотворения“ (1990), изд. „Народна младеж“

„Писмени показания“ (1993), изд. „Христо Ботев“

„Решавам аз“ (1993), изд. „ЕН“

„Окото на урагана“ (1996), изд. „Христо Ботев“

„Б.а.“ (2000), изд. „Захарий Стоянов“

„Ивановден“ (2003), изд. „Захарий Стоянов“

„Втори балкон“ (2005), изд. „Захарий Стоянов“

„Бермудски триъгълник“ (2006), изд. „Персей“

„Хвърлен камък“ (2008), изд. „Захарий Стоянов“

„Всичко!“ (2009), изд. „Захарий Стоянов“

„Щастлива, лекомислена и слаба“ (2011), изд. „Персей“

„Подсвирквайки – към Голгота“ (2012), изд. „Персей“

„Абсурдни времена“ (2013), изд. „Лъчезар Минчев“ (в съавторство с Добромир Банев)

„Абсурдни времена 2“ (2014), изд. „Лъчезар Минчев“ (в съавторство с Добромир Банев)

„Дива къпина“ /второ издание/ (2014), изд. „Лъчезар Минчев“

„Болката отляво“ (2016), изд. „Персей“

„Тъй рече Виктор“ (2018), изд. „Персей“

„Шест етажа без асансьор“ (2021), изд. „Библиотека България“

