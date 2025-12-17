На 21 години почина Итън МакЛауд

снимка: Пиксабей

Английският футбол бе разтърсен от трагична новина. Нападателят на Макълсфийлд Итън МакЛауд е загинал при автомобилна катастрофа край Нортхемптън.

Инцидентът е станал във вторник вечерта, докато 21-годишният футболист се е прибирал след мач на първия отбор срещу Бедфорд Таун.

По информация от английските медии, автомобилът на МакЛауд се е ударил в предпазна бариера. За съжаление, младият футболист е починал на място.

„С мъка в сърцата, Макълсфийлд ФК потвърждава кончината на 21-годишния нападател Итън МакЛауд. Връщайки се от Бедфорд снощи, Итън е бил замесен в автомобилна катастрофа на магистрала М1, която трагично е отнела живота му.

Професионализмът и работна етика на Итън вдъхновяваха всички, а жаждата му за живот ни караше да се усмихваме дори в най-тъмните дни. Новината за смъртта на Итън съкруши целия ни клуб и няма думи, които да изразят огромната тъга и загуба, които изпитваме в момента“, част от официалното изявление на отбора.

МакЛауд е продукт на академията на Уулвърхемптън, където е прекарал цели 10 години. В кариерата си той е играл още за Алвечърч под наем, както и за Ръшал Олимпик и Стоурбридж. През юли тази година се присъединява към Макълсфийлд след успешен пробен период, предава още Бтв спорт.

За отбора нападателят е записа 3 мача и 1 гол. Във вторник вечерта отборът му победи Бедфорд Таун с 2:1, преди да поеме по пътя към дома.

