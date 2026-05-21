На 21 май 1924 г. националният отбор по футбол на България играе първия си международен мач и губи с 0:6 от Австрия

Булфото, илюстративна

Първият официален международен мач в историята на българския национален отбор по футбол се провежда на 21 май 1924 г. на стадион „Хое Варте“ (или според някои източници „Зимерингер“) във Виена, Австрия. Срещата е квалификация за Летните олимпийски игри същата година в Париж, а резултатът е 6:0 в полза на домакините.

Отборът е воден от австрийския треньор Леополд Нич, като основата на отбора е съставена от играчи на софийските клубове „Левски“ и „Славия“. Българските футболисти пътуват до Виена с влак в продължение на три дни. Тимът пристига броени часове преди мача, което указва сериозно влияние върху играта.

Мачът поставя началото на българския национален футбол на международната сцена, а само няколко дни по-късно отборът ни участва и на Олимпиадата във Франция.

Още от по-значимите събития през годините на днешния 21 май:

1725 г. – Руската императрица Екатерина I учредява ордена „Александър Невски“.

1840 г. – Нова Зеландия е обявена за колония на Великобритания.

1865 г. – Сформира се чета в жилището на Георги Раковски, в която участват Раковски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър и други.

1904 г. – В Париж е основана Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА).

1920 г. – Съставено е самостоятелно правителство на БЗНС начело с Александър Стамболийски.

1924 г. – Националният отбор по футбол на България играе във Виена първия си неофициален мач и губи с 0:6 от Австрия.

1927 г. – Американецът Чарлз Линдберг завършва в Париж първия самостоятелен полет без кацане през Атлантическия океан.

1932 г. – Американката Амелия Ерхарт завършва в Северна Ирландия първия самостоятелен полет на жена без кацане над Атлантическия океан.

1969 г. – В САЩ палестинецът Сирхан Сирхан е осъден на смърт за убийството на Робърт Кенеди.

1991 г. – Бившият министър-председател на Индия Раджив Ганди е убит при самоубийствен бомбен атентат на жена близо до Мадрас.

1997 г. – XXXVIII народно събрание гласува новия кабинет, оглавен от лидера на СДС Иван Костов.

1998 г. – Един ден след като убива родителите си, 15-годишен ученик стреля в училище в Спрингфилд (САЩ), убивайки 2 деца и ранявайки 23.

2000 г. – Черна гора провежда референдум за излизане от конфедерацията Сърбия и Черна гора, на който за независимост гласуват 55% от населението.

2003 г. – При земетресение в северен Алжир загиват над две хиляди души.

2005 г. – Гръцката певица Елена Папаризу печели 50-ото издание на телевизионния конкурс Песен на Евровизия.

2006 г. – Провежда се ежегодното надбягване От залива до големите пенливи вълни в Сан Франциско (Калифорния).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!