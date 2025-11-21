На 21 ноември е родена Бьорк

снимка: thetripwirenyc, Уикипедия



Бьорк (на исландски: Björk Guðmundsdóttir, пълно име Бьорк Гудмундсдотир) е исландска певица, родена на 21 ноември 1965 година в Рейкявик. Освен изпълнителка, Бьорк е и композитор, текстописец и актриса.

Известна е с многообразните си интереси в областта на музиката, включващи поп, алтернативен рок, джаз, ембиънт, електроника, фолк и класическа музика. Спечелила е много награди и е номинирана дванадесет пъти за Грами и за наградата на Академията.

Притежава лейбъла One Little Indian, който през 2003 година отчита 15 милиона продажби в световен мащаб. Последният ѝ издаден албум е Fossora, който е пуснат на 30 септември 2022 година.

Бьорк е родена и израснала в Рейкявик, Исландия. Музикалната ѝ кариера започва когато е едва на 11 години, започвайки с обучение по пиано още в началното училище. Един от преподавателите ѝ изпраща записаното от Бьорк изпълнение на песента на Тина Чарлс „I Love to Love“ на RÚV, единствената тогава радио станция в Исландия. Записът бива излъчен по националното радио; след като го чува представител на звукозаписната компания Fálkinn се свързва с Бьорк и ѝ предлага договор. През 1977 е записан и издаден само на територията на Исландия албумът „Björk“.

През юношеските си години Бьорк е силно повлияна от пънк-рока; на 14 години създава момичешката пънк група Spit and Snot, скоро след която сформира и джаз-фюжън групата Exodus. През 1980 година завършва музикално училище. Следващата година тя и басистът Якоб Магнуссон формират групата Jam-80, която по-късно се прекръства на Tappi Tíkarrass и издава сингъла „Bítið Fast í Vítið“. Следващият им албум „Miranda“ е издаден през 1983 година.

По-късно Бьорк започва да работи с Ейнар Йорн Бенедиктссон и Ейнар Мелакс от групата Purrkur Pillnikk, с Гудлаугир Оттарссон, Сигтригур Балдурссон и Биргир Могенсен от Þeyr. След като написват няколко песни и репетират около две седмици, новата група KUKL („магьосничество“ на исландски), развиват звучене най-близо до готик рока. Бьорк започва да демонстрира познатият на мнозина начин на пеене, забележим със специфично виене и крясъци.

KUKL тръгват на национално турне заедно с още една анархистка, но английска пънк група – Crass, като по-късно посещават Великобритания и имат поредица от изпълнения заедно с Flux of Pink Indians. Групата издава два албума: The Eye през 1984 година и Holidays in Europe, в 1986 година, и двата издадени от Crass Records.

Групата се разпада малко след издаването на втория си албум, отчасти поради закриването на техния лейбъл Gramm. През лятото на 1986 година, няколко от членовете на KUKL и сюрреалистичната група Medusa се обединяват, за да създадат артистичния колектив Smekkleysa (лош вкус). Колективът има собствена група, която също се казва KUKL, но много скоро името ѝ се променя на The Sugarcubes. Smekkleysa и The Sugarcubes официално стартират своята дейност на същия ден, в който се ражда синът на Бьорк, Синдри.

Първият сингъл на The Sugarcubes „Ammæli“ (рожден ден), съвсем изненадващо се оказва хит във Великобритания след като Melody Maker го обявяват за сингъл на седмицата. На групата моментално е предложен договор от звукозаписната компания One Little Indian, домашния лейбъл на бившия басист на Flux of Pink Indians Дерек Биркет. В САЩ и Великобритания достигат култов статус, като групата получава множество предложения от големи музикални компании. Всички предложения биват отхвърлени, защото групата предпочита да запази пълен контрол върху записите си, вместо да получава високи хонорари за участията си. Бьорк е част от лейбъла One Little Indian. The Sugarcubes подписват договор за разпространение в Щатите с Elektra Records и записват първия си албум „Life's Too Good“ през 1988 година. Издаването на албума осигурява на групата моментален успех, нещо невиждано дотогава за исландска рок група.

Докато е в The Sugarcubes, Бьорк участва в няколко странични проекта. Записва „Gling-Gló“, колекция от известни джаз песни, заедно с джаз формацията Trio Guðmundar Ingólfssonar. Бьорк също така е и гост вокал в албума на 808 State „Ex:el“, развивайки своя интерес към електронната музика. Песента Ooops е издадена като сингъл във Великобритания и по-късно е включена в бест албума на 808 State „808:88:98“.

През 2002 година излиза сборният комплект дискове Family Tree, съдържащ ретроспекция на кариерата на Бьорк и включващ много неиздавани дотогава версии на нейни композиции. Заедно с този комплект излиза и албумът Greatest Hits, ретроспективен албум, който отразява последните 10 години от кариерата на исландската изпълнителка; всички песни са избрани от почитатели, гласували в официална анкета на личната ѝ уебстраница. Двете издания се продават изключително слабо. Към албума е издадено и DVD, съдържащо всички нейни клипове дотогава. Новият сингъл от компилацията It's In Our Hands, достига 37-а позиция в английската класация, а видеото към него показва Бьорк в напреднала бременност.

През следващата година Бьорк издава бокс-сета Live Box, който включва 4 отделни компакт диска, всеки от които е версия на живо на един от предходните ѝ четири албума, и едно DVD с видеоклипове. По-късно всеки един от дисковете е издаден и се продава поотделно.

Бьорк най-често е позната само с първото си име. Това не е артистичен псевдоним или галено име; за живеещите в Исландия е напълно нормално да бъдат наричани само с първото си име, защото почти всички исландски фамилни имена съдържат името на бащата, а понякога и на майката.

На исландски Бьорк означава бреза, продължавайки практиката повечето исландски да имена имат конкретно значение. Гудмундсдотир се превежда като „дъщерята на Гудмунд“.

Бащата на Бьорк, Гудмундур Гунарссон е известен профсъюзен лидер, който е обществено признат и познат много преди успеха на дъщеря си. Майка ѝ се казва Хилдур Руна Хаускдотир и също е политически активна.

Въпреки че много е говорено за източноазиатските/ескимоски черти на Бьорк (като дете е била подигравана с прякора „китайчето“), тя отрича да има такъв произход.

Бьорк и партньорът ѝ, художникът Матю Барни, имат дъщеря, Изадора Бяркардотир Барни, родена на 3 октомври 2002 година Бьорк има и син Синдри Елдон Торссон, роден на 8 юни 1986 година, плод на връзката ѝ с Тор Елдон от групата The Sugarcubes. Синдри се занимава с журналистика и свири на бас китара в няколко групи.

Бьорк често се е оплаквала от преследващите я папараци и през 1996 година два различни инцидента привличат вниманието на медиите. Първият инцидент се случва на летище Дон Муанг в Бангкок, Тайланд. След дълъг полет Бьорк слиза с 10-годишния си син на летището, където я очаква група журналисти, за да я поздравят. Когато една репортерка се отправя към сина ѝ Синдри с думите „Добре дошъл в Бангкок“, Бьорк напада журналистката и ѝ нанася няколко удара, преди мелето да бъде прекратено. Бьорк отново се опитва да нападне жената, но е качена на автобуса, който я чака. По-късно Бьорк обяснява, че репортерката „завряла“ микрофона в лицето на сина ѝ, довеждайки до избухването ѝ, въпреки че според много нищо такова не се е случило, съдейки от направения запис. В крайна сметка Бьорк се свързва с репортерката и ѝ се извинява за случилото се.

По-късно същата година фен изпраща киселинна бомба на адреса на дома на Бьорк в Лондон, а след това се самоубива, но пакетът е засечен от лондонската полиция. Рикардо Лопез от Флорида, САЩ, заснема целият процес на изготвяне на бомбата, която трябва да убие Бьорк. Почти 22-часовият запис показва колко Лопез е бил вманиачен по Бьорк, засяга неговите любовни чувства и други теми. Видеото продължава с изпращането на бомбата за Бьорк по пощата и завършва драматично след като Лопез боядисва лицето си, обръсва главата си и се застрелва пред камерата.

В интервю за списание Дива от октомври 2004 година Бьорк казва: „Мисля, че всеки е бисексуален до една или друга степен; всичко е въпрос на това дали ще избереш да признаеш този факт и да го приемеш. Лично аз мисля, че да избираш между мъже и жени е като да избираш между торта и сладолед. Трябва да си луд, за да не опиташ и от двете, след като има толкова много вкусове.“

