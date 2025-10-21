На 21 октомври рожден ден има Валентин Танев
кадър: Нова тв
Валентин Танев Танев е български театрален и филмов актьор и режисьор.
Роден е на 21 октомври 1957 г. Завършва ВИТИЗ през 1984 г. в класа на проф. Крикор Азарян. Известен е с участието си в шоуто Улицата, както и в пиеси като „Фенове“, „Веселите Разплюеви дни“, „Самолетът беглец“, „Хъшове“, „Лазарица“, „В очакване на Годо“ и други.
Има роли в киното, като копродукцията „Изток-Запад“, „Хайка за вълци“, „Дунав мост“.
Работил е в Сливенския театър, театрална работилница „Сфумато“, Държавния пътуващ театър, театър „Ла Страда“. От 1998 г. е в трупата на Народния театър „Иван Вазов“. Играе и на сцената на Театър 199.
От 2007 г. работи и като водещ на телевизионното предаване „Господари на ефира“.
Театрални роли:
Джордж в „Слънчево с гръмотевици“ от К. Лудвик – Малък градски театър „Зад канала“
Йосариан в „Параграф 22“ от Дж. Хелър – Сатиричен театър „Алеко Константинов“
В Народен театър „Иван Вазов“:
Кърлежа в „На дъното“ по Максим Горки
Той в „Боб“ от Елин Рахнев
Юзъм в „Самолетът беглец“ от Камен Донев
Ричард Ноукс в „Аркадия“ от Том Стопард
Феликс в „Дядо Коледа е боклук“ от Ж. Баласко
Едип в „Едип цар“ от Софокъл
Макдъф в „Макбет“ от Уилям Шекспир
Магбед в „Магбед“ от Йожен Йонеско
Филмография:
Войната на буквите – Роман I Лакапин (2023)
В сърцето на машината (2022) – Лалев
Белези (2021) – Стоян
Уют (2019) – Мецан
Скъпи наследници (тв сериал, 2018) – Иван
Воевода (2016) – Мурад бей
На границата (6-сер. тв, 2014) – директорът
Дървото на живота (24-сер. тв, 2013) – фелдфебелът
Стъпки в пясъка (2009) – капитан Колев
Хиндемит (2008)
Хъшове (тв сериал, 2009) – хаджият
Малки разговори (2007) – фелдшер
Врабците през октомври (8-сер. тв, 2006) – Йован
Приключенията на един Арлекин (4-сер. тв, 2007) – (в серия: II)
Пазачът на мъртвите (2006)
Маймуни през зимата (2006) – Лазар
Леден сън (2005) – Спас
Un amour à taire (тв филм) (2005) – директор на затвора
Морска сол (тв сериал, 2005) – коминочистач
Другият наш възможен живот (2005) – Пешо Шестицата, колега ватман
Spartacus (тв филм, 2004)
Ганьо Балкански се завърна от Европа (4-сер. тв, 2004) – Филип Гочоолу (в 4 серии: от I до IV вкл.)
Резерват за розови пеликани (тв филм, 2003) – Метев, бизнесмен
Камера! Завеса! (6-сер. тв, 2002 – 2003) – доктора от психодиспансера в 1 серия (VI)
Рапсодия в бяло (2002) – посетител в тото пункт
Хълмът на боровинките (тв филм, 2001) – музиканта
Ярост (2002) – капитан Райчевски
Съдбата като плъх (тв, 2001) – Петър
Колобър (2001) – доктор Павлов
Пансион за кучета (2000) – пътника
Хайка за вълци (6-сер. тв, 2000) – шивачът Стоян Кралев
Магьосници (4-сер. тв, 1999) – Злият магьосник/Найден/цар Полиглот
Клиника на третия етаж (35-сер. тв, 1999, 2000, 2010) – готвач (в 2 серии: XX, XXI)/водопроводчик (в 1 серия: XXXI)
Изток - Запад (1999) – български милиционер
The Devil (късометражен, 1999)
Сомбреро блус (тв филм, 1999) – Тошо Циганина
Вагнер (1998) – човек с чаши / човек с бинокъл / Рихард / работникът / любовникът
