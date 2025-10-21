На 21 октомври рожден ден има Валентин Танев

кадър: Нова тв

Валентин Танев Танев е български театрален и филмов актьор и режисьор.

Роден е на 21 октомври 1957 г. Завършва ВИТИЗ през 1984 г. в класа на проф. Крикор Азарян. Известен е с участието си в шоуто Улицата, както и в пиеси като „Фенове“, „Веселите Разплюеви дни“, „Самолетът беглец“, „Хъшове“, „Лазарица“, „В очакване на Годо“ и други.

Има роли в киното, като копродукцията „Изток-Запад“, „Хайка за вълци“, „Дунав мост“.

Работил е в Сливенския театър, театрална работилница „Сфумато“, Държавния пътуващ театър, театър „Ла Страда“. От 1998 г. е в трупата на Народния театър „Иван Вазов“. Играе и на сцената на Театър 199.

От 2007 г. работи и като водещ на телевизионното предаване „Господари на ефира“.

Театрални роли:

Джордж в „Слънчево с гръмотевици“ от К. Лудвик – Малък градски театър „Зад канала“

Йосариан в „Параграф 22“ от Дж. Хелър – Сатиричен театър „Алеко Константинов“

В Народен театър „Иван Вазов“:

Кърлежа в „На дъното“ по Максим Горки

Той в „Боб“ от Елин Рахнев

Юзъм в „Самолетът беглец“ от Камен Донев

Ричард Ноукс в „Аркадия“ от Том Стопард

Феликс в „Дядо Коледа е боклук“ от Ж. Баласко

Едип в „Едип цар“ от Софокъл

Макдъф в „Макбет“ от Уилям Шекспир

Магбед в „Магбед“ от Йожен Йонеско

Филмография:

Войната на буквите – Роман I Лакапин (2023)

В сърцето на машината (2022) – Лалев

Белези (2021) – Стоян

Уют (2019) – Мецан

Скъпи наследници (тв сериал, 2018) – Иван

Воевода (2016) – Мурад бей

На границата (6-сер. тв, 2014) – директорът

Дървото на живота (24-сер. тв, 2013) – фелдфебелът

Стъпки в пясъка (2009) – капитан Колев

Хиндемит (2008)

Хъшове (тв сериал, 2009) – хаджият

Малки разговори (2007) – фелдшер

Врабците през октомври (8-сер. тв, 2006) – Йован

Приключенията на един Арлекин (4-сер. тв, 2007) – (в серия: II)

Пазачът на мъртвите (2006)

Маймуни през зимата (2006) – Лазар

Леден сън (2005) – Спас

Un amour à taire (тв филм) (2005) – директор на затвора

Морска сол (тв сериал, 2005) – коминочистач

Другият наш възможен живот (2005) – Пешо Шестицата, колега ватман

Spartacus (тв филм, 2004)

Ганьо Балкански се завърна от Европа (4-сер. тв, 2004) – Филип Гочоолу (в 4 серии: от I до IV вкл.)

Резерват за розови пеликани (тв филм, 2003) – Метев, бизнесмен

Камера! Завеса! (6-сер. тв, 2002 – 2003) – доктора от психодиспансера в 1 серия (VI)

Рапсодия в бяло (2002) – посетител в тото пункт

Хълмът на боровинките (тв филм, 2001) – музиканта

Ярост (2002) – капитан Райчевски

Съдбата като плъх (тв, 2001) – Петър

Колобър (2001) – доктор Павлов

Пансион за кучета (2000) – пътника

Хайка за вълци (6-сер. тв, 2000) – шивачът Стоян Кралев

Магьосници (4-сер. тв, 1999) – Злият магьосник/Найден/цар Полиглот

Клиника на третия етаж (35-сер. тв, 1999, 2000, 2010) – готвач (в 2 серии: XX, XXI)/водопроводчик (в 1 серия: XXXI)

Изток - Запад (1999) – български милиционер

The Devil (късометражен, 1999)

Сомбреро блус (тв филм, 1999) – Тошо Циганина

Вагнер (1998) – човек с чаши / човек с бинокъл / Рихард / работникът / любовникът

