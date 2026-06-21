На 21 юни 1919 г. Германия потапя над 50 бойни кораба, за да не станат плячка на Великобритания

Пиксабей

След края на Първата световна война 74 германски бойни кораба са интернирани в британската база Скапа Флоу, докато съюзниците преговарят за съдбата им. Германският адмирал Лудвиг фон Ройтер решава да действа предвид изтичащия срок за подписване на Версайския договор, тъй като вярва, че преговорите са се провалили и британците ще пленят корабите му. Така на 21 юни 1919 г. германският императорски флот (наброяващ над 50 кораба) е потопен в залива Скапа Флоу , който е естествено пристанище в Оркнейските острови.

Причината за този дързък ход е, че по силата на проектодоговора от Версай, Германия е задължена да предаде флота си на Антантата (Великобритания). Адмирал фон Ройтер предпочита да потопи собствените си кораби, за да избегне унижението те да станат плячка на противника.

В рамките на няколко часа на дъното отиват 11 линейни кораба, 5 линейни крайцера, леки крайцери и десетки разрушители. Британските сили успяват да заседнат на плитчина няколко кораба, за да ги спасят.

Със загубата на флот Германия губи най-модерните си бойни кораби за часове. Великобритания и Франция са разгневени, но Германия постига целта си – флотът не попада в чужди ръце.

Много от потопените съдове са извадени за скрап през 20-те и 30-те години на XX век. Останалите на дъното днес са защитени исторически паметници и една от най-популярните дестинации за водолазен туризъм.

Това събитие е един от най-драматичните епизоди в морската история и е най-голямото еднократно потапяне на военни кораби в историята, известно като самопотопяването на германския флот в Скапа Флоу.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешната дата 21 юни:

1913 г. – По време на Междусъюзническата война българската 2-ра армия губи боевете при Кукуш и Лахна. Кукуш е превзет и изгорен от гръцката армия.

1918 г. – Съставено е тридесет и шестото правителство на България, начело с Александър Малинов.

1919 г. – Германия потопява морския си флот, разположен край архипелага Оркни (Шотландия), за да не бъде предаден по силата на Версайския договор на Великобритания.

1958 г. – Политбюро на ЦК на БКП взема решение за постепенно сливане на турските и българските училища.

1982 г. – Самолетът при полет 403 на „Еър Индия“ се разбива на летище Сахар, Бомбай, Индия и убива 17 души на борда.

1990 г. – В Иран в резултат на земетресение загиват около 40 хиляди души.

2000 г. – Учени от НАСА съобщават за откриването на вода на повърхността на Марс.

2004 г. – Ракетопланът SpaceShipOne извършва първия частно финансиран космически полет с човек на борда.

2009 г. – Гренландия преминава на самоуправление.

Редактор "Екип на Петел",

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