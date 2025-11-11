На 22 ноември затварят бензиностанциите "Лукойл"

Пиксабей

"Лукойл" след 21 ноември няма да може да извършва транзакции и това включва и бензиностанциите на компанията - те няма да могат да работят и на 22 ноември затварят. Това каза Валентин Кънев в ефира на Нова телевизия относно американските санкции срещу компанията. По думите му особеният управител ще трябва да уреди работата на рафинерията в условия на използване на запаси от горива. "Доставките на нефт трябва да бъдат осигурени чрез резерва - без участието на "Лукойл", а бензиностанциите им вероятно няма да могат да работят", обясни експертът, цитира Актуално.

Според председателя на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски, за да не се случи това, трябва да докажем, че не купуваме гориво произведено от "Луойл" преди назначаването на особения управител. "Трябва да се докаже, че парите не отиват в Русия", обясни той.

Експертите са единодушни, че правителството към момента е изгубило ценно време и на този етап назначаването на особен управител и екип е най-важната задача пред него. Те бяха категорични, че е много важно и кой ще е избран за особен управител.

Енергийният експерт Цветомир Николов посочи, че оперативното ръководство на рафинерията трябва да бъде запазено, а особеният управител - назначен възможно по-скоро. "Той няма оперативната подготовка да знае как функционира рафинерията, нито търговски опит, за да сключва сделки, затова екипът му е много важен. Ние имаме сключени договори, които осигуряват доставки на суров петрол за следващите три месеца със западни търговци. Те се активират при назначаване на особен управител. Цените на горивата зависят от международните пазари, а тези от запасите със сигурност ще са с по-високи стойности", коментира Николов.

