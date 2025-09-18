На 22 септември фест затваря ключови улици във Варна

Булфото

На 22 септември (понеделник) от 11:00 до 20:00 ч. в пространството между Община Варна и Икономически университет (участък от пътните платна на булевардите „Сливница“ и „Княз Борис I“) автомобилите отстъпват за ден, за да дадат път на спорта, култура и зелените практики на инициативата „Пеша фест“ 2025, съобщиха от общинската администрация.

Събитието е градски фестивал, част от Европейската седмица на мобилността и вече десет години превръща Европейския ден без автомобили в истински празник на общността, устойчивата мобилност и градската култура. Организатори са инициативен комитет от ентусиасти, НПО организации и професионалисти, които с подкрепата на Община Варна, Район „Одесос“, СНЦ „Таляна“ и Фондация „Площад Наука“ се обединяват от желанието морската столица да се превърне в по-зелено и приобщаващо място.

Под шапката на фестивала се организират редица тематични събития в централната част на Варна, като програмата включва разговори, състезания, прожекции и други изненади. Освен временното затваряне на ключови улици за автомобилно движение, ще бъде обособена временна велоалея. Предвидена е също информационна кампания, изложба и представление на улични артисти. Посетителите ще имат възможност да се присъединят към демонстрации на електрически превозни средства и алтернативна мобилност, в разговори за пешеходни зони и устойчиво развитие на Варна, активности за достъпност и движение без бариери, както и разнообразна културна и музикална програма за малки и големи.

Акцентите в тазгодишното издание на „Пеша фест“ резонират на темата на Европейската седмица на мобилността 2025, която се провежда под надслова „Mobility for Еveryone“ (мобилност за всички) и превръщането на автомобилни пътища в пешеходни зони, дори и за един ден, обръщайки внимание на възможностите за алтернативен, екосъобразен, здравословен и по-ефективен начин на придвижване. Поставен е акцент върху достъпността и свободното движение за всеки - независимо дали върви пеша, кара колело, използва обществен транспорт или се придвижва с помощта на алтернативни средства. Специален фокус ще бъде насочен и върху търсенето на решения за осигуряване на ефективна мобилност за хората в неравностойно положение и върху пълноценния, здравословен и активен живот без автомобили в големия град.

През 2025 г. Европейската седмица на мобилността приканва хората и управляващите по света да преосмислят всяко пътуване и да осигурят мобилност за всички. Фокус е поставен върху възможностите за добро планиране, проектиране, разнообразие и надеждност на транспортни услуги, които да са налични, достъпни, на достъпни цени, безопасни и устойчиви за всеки, независимо от неговите доходи, местоположение, пол или способности.

Във връзка с провеждането на „Пеша фест 2025“ и временното преустановяване на движението на мобилни превозни средства в централната градска част на Варна, по-късно ще бъде публикувана и допълнителна информация за организацията на движението и маршрутите на градски транспорт.

