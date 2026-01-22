На 22 януари рожден ден има Драгомир Драганов

кадър: Нова тв

Българският телевизионен водещ, журналист, шоумен и певец Драгомир Драганов празнува днес рожден ден.

Той е роден на 22 януари 1971 г. в София. Завършва 95 СОУ „Проф. Иван Шишманов“ в София, а по-късно учи и в Софийския университет, специалност Предучилищна педагогика.

Драгомир Драганов е сред големите колекционери в България на плакати, афиши и рекламни листовки за българския цирк. Колекцията му наброява над 10 000 плаката и близо 5000 програми от представления на български и световни циркове.

От малък има влечение към цирка и българската поп музика, в резултат на което записва три албума в по-зрелите си години и създава виртуален музей на българското цирково изкуство. Дълги години е приятел с Лили Иванова и записва дуетна песен с нея.

Драгомир Драганов е роден на 22 януари 1971 г. в София. Завършва 95 СОУ „Проф. Иван Шишманов“ в София, а по-късно учи и в Софийския университет, специалност Предучилищна педагогика.

От 1992 г. работи в Българската национална телевизия. Заедно с колегата си Георги Крумов основават предаването „Частен случай“, в което Драганов е репортер.

От 2000 г. е водещ на предаването „Чай“. След като през 2007 г. предаването е свалено от ефир, Драганов става водещ на българската Евровизия, а по-късно – и на нощния блок „Полет над нощта“. През 2012 г. умира режисьорът на предаването Хачо Бояджиев, малко след това е спряно от ефир.

От 2010 г. Драгомир Драганов е директор на „Софийски цирк на сцена“ в читалище „Цар Борис III“.

През 2015 г. основава първия виртуален музей за българско цирково изкуство, наречен „Bgcircus“.

От септември 2019 г. до 3 октомври 2021 г. е водещ на „БНТ на 60“ – проект, който е посветен на 60-годишнината на Българската национална телевизия. От април до май 2020 година заедно с Нора Шопова са лица на предаването „Питай БНТ“.

Участва в музикалното предаване на Нова телевизия „Маскираният певец“ като гост-участник в ролята на Кукерът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!