На 22 юни 1889 г. се въвеждат първите пенсии в света от Германия

Пиксабей

На 22 юни 1889 г. Германия става първата страна в света, която приема закон за държавно социално осигуряване при старост и инвалидност. Тази историческа стъпка поставя основите на модерната пенсионна система в Европа.

Законодателството е прокарано от канцлера Ото фон Бисмарк с цел да се осигури минимален доход за възрастните и да се намали влиянието на социалистическите идеи. Основният мотив е политически – спиране на влиянието на радикалния социализъм и привличане на работническата класа на страната на монархията.

Основни факти за реформата:

Законът: Част от мащабните социални реформи на Бисмарк, станали известни като "социално осигуряване".

Възрастова граница: Право на пенсия получават работниците, навършили 70 години (през 1916 г. възрастта е намалена на 65 години).

Финансиране: Системата се основава на социалноосигурителни вноски, разделени между работниците и работодателите, с добавка от държавната хазна.

Инвалидност: Освен за старост, законът предвижда и пенсии за трайна нетрудоспособност.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 22 юни:

168 г. пр.н.е. – Битка при Пидна: Римляните предвождани от Луций Емилий Павел Македоник побеждават и залавят цар Персей, с което приключва Третата македонска война.

813 г. – Битка при Версиникия: Българската войска, водена от хан Крум побеждава армията на Византия край дн. село Маломирово (Ямболско).

1671 г. – Османската империя обявява война на Полша.

1675 г. – Кралят на Англия Чарлз II основава обсерваторията в Гринуич, приемайки меридианът, който минава през обсерваторията за нулев (това става международна норма едва в края на 19 век).

1815 г. – След загубата на френската армия в битката при Ватерлоо Наполеон Бонапарт абдикира.

1876 г. – В Испания е приета нова конституция.

1889 г. – Германия въвежда първите в Европа пенсии.

1916 г. – Първата световна война: Германската армия използва за първи път отровен газ (БОВ) – фосген.

1933 г. – С декрет на канцлера на Германия Адолф Хитлер са забранени опозиционните политически партии.

1940 г. – Втора световна война: Франция е принудена да подпише второ Компиенско примирие с Нацистка Германия.

1941 г. – Втора световна война: Нацистка Германия напада СССР в Операция Барбароса.

1941 г. – България по време на Втората световна война: На 22 юни 1941 година СССР атакува Добрич по въздух.

1948 г. – Съветската окупационна власт в Източна Германия провежда парична реформа.

1957 г. – От полигона Капустин Яр Съветският съюз изстрелва за първи път балистичната ракета Р-12 Двина.

1960 г. – Настъпва разривът между СССР и Китай, след като Никита Хрушчов нарича публично Мао Дзъдун „сталинист“.

1962 г. – Самолетът при полет 117 на „Ер Франс“ се разбива при кацане близо до Дос д'Ане в Деше, Гваделупа и убива всички 112 души на борда.

1963 г. – Започва понтификата на папа Павел VI.

1973 г. – ГДР и ФРГ стават членове на ООН.

1978 г. – Американският астроном Джеймс Кристи открива Харон, естествен спътник на планетата-джудже Плутон.

1981 г. – Състои се премиерата на български игрален драматичен филм „Адаптация“.

1986 г. – По време на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол на стадион Ацтека в Мексико, аржентинският футболист Диего Марадона отбелязва в рамките на три минути срещу Англия два гола, първият от които с ръка (наречена по-късно от него „Божията ръка“), а вторият като гол-шедьовър е определен за „Голът на века“. Англия успява да върне само едно попадение чрез Гари Линекер, а Аржентина печели втората си футболна корона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!