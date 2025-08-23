На 23 август е роден Коби Брайънт

фото: instagram.com, Коби Брайънт

Коби Бийн Брайънт (на английски: Kobe Bean Bryant) е американски баскетболист, играл за Лос Анджелис Лейкърс на позицията гард от 1996 до 2016 г. Брайънт е висок 198 см. Петкратен шампион е на НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и двукратен олимпийски шампион (2008, 2012). Баща на четири дъщери. Загива в катастрофа с хеликоптер заедно с една от дъщерите си и още 7 души на 26 януари 2020 г.

Роден е на 23 август 1978 г. във Филаделфия, в семейството на баскетболиста от НБА Джо Брайънт. Родителите му избрали името Kobe, докато обядвали в ресторант прочутото говеждо от едноименния японски град. Когато е на шест години, семейството му се мести в Италия, където баща му играе професионално баскетбол. Така Коби се научава да говори италиански и испански, а също така става голям фен и на футбола (любимият му отбор е Милан). На абитуриентския бал в гимназията дама му е R'n'B певицата Бранди. През 1991 г. семейството му се връща в САЩ и Коби започва да играе в отбора на гимназията Lower Merion, в родната Филаделфия. През последната си година в гимназията Коби извежда отбора си до щатската титла за първи път от 53 години с 30.8 точки средно на мач. Въпреки че изкарва отлични оценки, гарантиращи му прием във всеки елитен колеж, Коби решава да се присъедини директно към НБА през 1996 г.

Въпреки че е избран в драфта от Шарлът Хорнетс, преди началото на сезон е разменен с Владе Дивац и преминава в Лос Анджелис Лейкърс, където остава до края на кариерата си. Оказал се на 17 години в НБА (рекорд за най-млад играч), Коби преживява трудни първи три години с малко шансове за изява и ограничени игрови минути.

С идването на Фил Джаксън като треньор през 1999 г. Коби става основна фигура в отбора заедно с Шакил О'Нийл. Следват три поредни шампионски титли, а след напускането на Шакил, Коби става безспорния лидер на „езерняците“. През 2006 на мач с Торонто Раптърс, бележи в един мач 81 точки (второ най-добро постижение в историята на НБА, а през 2009 и 2010 г. извежда Лос Анджелис Лейкърс до 15-а и 16-а титла. Печели наградата за най-полезен играч (MVP) през редовния сезон през 2008.

На 13 април 2016 г., Коби изиграва последният си мач като играч в НБА. Вкарва 60 точки и осигурява победата на Лейкърс над Юта Джаз, прекратявайки 20-годишната си професионална баскетболна кариера.

От 2001 г. има сключен брак с Ванеса Лейн, с която има 4 деца.

Добър приятел е със звездата на Милан, Роналдиньо.

През 2009 г. е поставен от списание Форбс на второ място в списъка за най-богати атлети в света с 45 млн. щатски долара, след безспорния номер едно Тайгър Уудс.

През 2017 г. Брайънт пише сценария за късометражния анимационен филм „Скъпи баскетбол“, за който печели награди „Оскар“.

Около 10 часа сутринта на 26 януари 2020 г., Брайънт, неговата 13-годишна дъщеря Джиана и седем други загиват в катастрофа с хеликоптер в Калабасас, Калифорния. Машината, Sikorsky S-76, се разбива в планините над Калабасас в мъгливо време.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!