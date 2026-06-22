На 23 и 24 юни през нощта променят движението по 6 участъка от АМ "Тракия" за подмяна на тол камери

снимка: АПИ

На 23 и 24 юни през нощта за подмяна на тол камери временно ще се променя организацията на движение в 6 участъка от АМ „Тракия“, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Промяната се отнася за територията на областите Пазарджик и Пловдив.

По данни на АПИ при реализацията на дейностите във всички отсечки поетапно ще се ограничава движението във всяка пътна лента в посока Бургас, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в ленти, в които не се работи.

На 23 юни от 22 ч. дейности ще се извършват на тол камери при 82-и км на АМ „Тракия“, в района на Щърково, а от 23 ч. ще се работи по камерите при 107-и км на АМ „Тракия“, в района на Цалапица.

На 24 юни от 0:00 ч. подмяна ще се извършва на тол камери при 118-и км на АМ „Тракия“, в района на Радиново, след това от 1 ч. на камерите при 122-и в района на Царацово, а от 2 ч. ще се работи при 130-и в района на Желязно.

Временната промяна в организацията на движение е до приключване на планираните дейности. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Редактор "Екип на Петел",

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