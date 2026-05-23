На 23 май имен ден празнуват Михаил и Михаела

На 23 май Българската православна църква почита паметта на Свети Михаил Синадски .

Повод за почерпка и празнуване имат хората с имената:

Михаил

Михаела

Забележка: Въпреки че основният и най-популярен имен ден за тези имена е на Архангеловден (8 ноември) , църковният календар отрежда и 23 май като техен празничен ден.

На 23 май почитаме паметта на свети Михаил, Синадски епископ.

Свети Михаил живял през VIII-IХ век. Произхождал от знатно семейство от град Синада, област Фригия, Мала Азия. Усърдно изучавал свещените науки, а след това отишъл да продължи обучението си в Цариград. Там се запознал с известния духовник Теофилакт, после Никомидийски епископ.

Двамата се подвизавали няколко години в манастир край Черно море, основан от патриарх Тарасий. Сам патриархът оценил добродетелния живот и високото им образование, и ги ръкоположил за свещеници. По-късно Теофилакт бил избран за епископ на Никомидия, а Михаил - за епископ на Синада.

И в това свое служение Михаил се отличил с усърдна и самоотвержена работа. Бил смел борец за православната вяра, проповядвал, наставлявал и помагал на бедните, болните и слабите. Когато император Лъв Арменец обявил гонение срещу почитателите на светите икони, Михаил смело се противопоставил на тези действия на самодържеца. Заедно с Теофилакт Никомидийски и още няколко епископи отишли в двореца и изобличили императора еретик заради подкрепата му за иконоборството. Разяреният император заповядал да ги заточат в различни части на страната.

Свети Михаил не престанал да изобличава еретиците, но заплатил за това с изгнание до края на живота си. Упокоил се далече от своето паство в 818 г.





