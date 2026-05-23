На 23 май през 1934 г. е убита известната двойка гангстери Бони и Клайд

снимка: Уикипедия, Библиотека на Конгреса на САЩ

Гангстерите Бони Паркър и Клайд Бароу са убити от полицията на 23 май 1934 година. Известната американска престъпна двойка пада в полицейска засада на селски път близо до град Сейлис, щата Луизиана. Отряд от шестима полицаи открива огън по автомобила им без предупреждение, изстрелвайки над 100 куршума, което не оставя шанс на гангстерите да отвърнат на удара, за да се сложи край на двугодишната им престъпна серия.

Операцията е водена е от бившия тексаски рейнджър Франк Хеймър. Полицаите използват бащата на един от членовете на бандата им (Хенри Метвин) като примамка на пътя. По това време престъпниците се движат с откраднат Ford V8. Полицаите стрелят веднага, щом колата спира, а Бони и Клайд загиват на място в автомобила.

Подвизите на Бони и Клайд по време на Голямата депресия включват обир на редица банки, малки магазини и бензиностанции в централните щати на Америка. Бандата им е отговорна за убийството на поне 9 полицаи и няколко цивилни.

Техният мит добива огромна популярност и по-късно е филмиран в редица продукции, включително класиката на Netflix – The Highwaymen

Още от по-значимите събития през годините на днешния 23 май:

1430 г. – Жана д'Арк попада в плен на бургундите, докато се опитва да освободи Компиен.

1498 г. – Джироламо Савонарола, италиански духовник и политически реформатор, е обесен и изгорен на клада.

1555 г. – Кардинал Джампиетро Карафа е избран за папа и приема името Павел IV.

1592 г. – Във Венеция Инквизицията арестува италианския философ Джордано Бруно, обвинен в ерес.

1618 г. – Състои се втора Пражка дефенестрация, която предизвиква Тридесетгодишната война.

1785 г. – В писмо до приятел Бенджамин Франклин споделя идеята си за бифокалните очила.

1805 г. – Наполеон Бонапарт е коронован за крал на Италия в Миланската катедрала.

1877 г. – Провъзгласена е пълната независимост на Обединеното княжество Влахия и Молдавия от Османската империя.

1880 г. – Приет е първият Закон за административното деление на Княжество България, с който се закриват губерниите.

1900 г. – Избухва бунт против натуралния десятък в Дуранкулак, Балчишко (дн. община Шабла).

1907 г. – Открита е жп линията Зимница – Сливен (24 км).

1915 г. – Първата световна война: Италия обявява война на Австро-Унгария и се присъединява към Антантата.

1928 г. – Италианският изследовател Умберто Нобиле прави опит да достигне Северния полюс с дирижабъл; на връщане машината претърпява катастрофа и при спасителните работи загива Руал Амундсен.

1930 г. – В СССР е връчен за първи път най-високият орден – Ленин.

1934 г. – Бони и Клайд – известна двойка американски гангстери, са убити при престрелка с полицията.

1945 г. – Втора световна война: Ръководителят на СС Хайнрих Химлер се самоубива, след като е задържан от Съюзниците.

1945 г. – Уинстън Чърчил подава оставка като министър-председател на Великобритания.

1949 г. – С обявяването на Основния закон на Федерална република Германия е създадена Западна Германия.

1969 г. – Британската група „Ху“ издава първата в света рок опера – Tommy.

1971 г. – Самолетът при полет 130 на „Авиогенекс“ се разбива при кацане в Риека и убива 73 от всички 83 души на борда.

1977 г. – При два терористични акта в Холандия похитители вземат над 100 заложници в начално училище и отвличат влак с около 80 пътници.

1988 г. – Състои се прощалният футболен мач на френския футболист Мишел Платини.

1988 г. – Състои се премиерата на българската комедия Ако можеш, забрави.

1994 г. – По време на ислямското богомолство Хадж в Мека, при изпълняване на опасния ритуал Прогонване на дявола с камъни паника става причина за загиването на 270 пилигрими.

1995 г. – Sun Microsystems представя езика за програмиране Java.

2002 г. – Започва Апостолическото поклонничество на папа Йоан Павел II в България.

2010 г. – Основан е Музеят на македонската борба в град Костур, Гърция.

