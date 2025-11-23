На 23 ноември е родена Майли Сайръс

Снимка: Пиксабей

Майли Рей Сайръс (на английски: Miley Ray Cyrus; родена Дестини Хоуп Сайръс, псевдоним Miley Cyrus) е американска певица, композиторка и актриса.[2] Става известна с ролята си на Майли Стюърт в сериала Хана Монтана, която през нощта е поп звездата Хана Монтана.

След успеха му, през октомври 2006 г., излиза саундтракът на CD, където изпява осем песни от шоуто. Кариерата ѝ на певица започва, след като тя издава албума Meet Miley Cyrus на 23 юни 2007 г. Нейният втори албум Breakout, който няма нищо общо с Хана Монтана, излиза на 22 юли 2008 г. Двата албума дебютират на първо място в Billboard 200. Първият ѝ EP диск The Time of Our Lives е издаден на 28 август 2009 г. Пилотният сингъл Party in the U.S.A. е най-високо изкачилият се сингъл на Сайръс и най-бързо продадената песен на Hollywood Records, достигайки второ място в Billboard Hot 100. Изпълнителката може да се похвали с множество хитове през кариерата ѝ. Flowers и Wrecking Ball са част от най-големите песни на Сайръс.

През 2008 г. тя снима филм за турнето си Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert. Сайръс записва песента I Thought I Lost You към саундрака на анимационния филм Гръм и тя ѝ носи номинация за Златен глобус. През 2009 г. Майли изиграва ролята на Хана Монтана и във филм, основан на сериала, озаглавен Хана Монтана: Филмът. През 2008 г. списание Тайм я класира като една от 100-те най-влиятелни личности на света, а в подобна класация на списание Форбс е на 35-о място, печелейки 25 милиона приходи, през 2009 г. е на 29-о място.

Майли Рей Сайръс е родена на 23 ноември 1992 г. във Франклин, щата Тенеси, и е дъщеря на Летиша Джийн „Тиш“ и кънтри певеца Били Рей Сайръс, известен с песента си Achy Breaky Heart. Родителите на Майли са я кръстили Дестини (Съдба) Хоуп (Надежда), защото те вярвали, че тя ще направи велики неща. Прякорът ѝ е Smiley („Смайли“), което по-късно се превръща в Майли, идва от това, че като малка тя се усмихвала много. Сайръс е израснала във ферма във Франклин, Тенеси, на около час път от Нашвил, и е посещавала училището Heritage Elementary School. Тя е християнка, кръщавана е през 2005 г. Редовно посещавала църква като малка и носи пръстен на непорочността. Страда от леко сърдечно заболяване, което причинява тахикардия.

Въпреки че компанията на Били Рей не е съгласна, година след раждането на Майли на 28 декември 1993 г., родителите ѝ тайно се женят. Тиш има две деца от предишен брак: Трейс и Бранди. Били Рей ги осиновил, когато били малки. Майли има и полубрат, Кристофър Коди, който е син на Били Рей от предишна връзка. Родителите на Сайръс имат още две деца: Брейзън и Ноа. Кръстница на Сайръс е певицата Доли Партън. Сайръс е била много близка с дядо си, демократичният политик Роналд Рей Сайръс. Майли сменила презимето си на Рей заради дядо си. Според баща ѝ: „Много хора казват, че Майли е сменила името си на Майли Рей, заради Били Рей, но това не е вярно. Тя го смени в почит на баща ми, защото двамата се обичаха от дъното на душите си.“.

Сайръс е пансексуална.

Една от първите ѝ връзки е с актьора Тайлър Поузи, но двамата се разделят.

От 2006 до 2007 г. е обвързана с Ник Джонас.

През 2009 г. Сайръс и Лиам Хемсуърт започват връзка по време на снимките на „Последната песен“. През 2012 г. Хемсуърт ѝ предлага брак. Сайръс първоначално приема, но на следващата година двамата разтрогват годежа си. Лиъм и Майли се събират отново 2 години по-късно. През декември 2018 г. двамата сключват брак. Сайръс и Хемсуърт се развеждат през януари 2020 г.

