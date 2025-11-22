На 23 ноември имен ден празнуват 3 от най-обичаните имена в България

Кадър Уикипедия

На 23 ноември имен ден празнуват Александър, Александра, Сашо

Името Александър означава защитник на мъжете, но също така и защитник, воин на вярата

Празници и събития:

Православната църква чества Свети благоверен княз Александър Невски. Името Александър означава защитник на мъжете, но също така и защитник, воин на вярата. Това значение води началото си от св. Александър

Невски, който е роден през 1220 г. в Русия и е бил княз на Новгородската област. Историята разказва, че княз Александър защитавал храбро града си от нашествието на шведския крал, като се уповавал на Бога да му помогне в битката. Двете вражески армии се сблъскали при река Нева и с Божията помощ Александър спечелил битката. Оттам идва и прозвището му Невски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!