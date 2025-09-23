На 23 септември рожден ден има Христо Гърбов

кадър: Нова тв

Роден е на 23 септември 1957 г. във Варна. В продължение на една година учи специалността „Технология на металите и металообработващите машини“ във Висшия машинноелектротехнически институт, Варна. Следва „Актьорско майсторство“ за драматичен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на Елка Михайлова (1979 – 1983).

Мести се в София през 1987 г. Женен е за режисьорката Иглика Трифонова.

Работи в театрите Драматично-куклен театър „Иван Димов“ (1983 – 1985) и Драматичният театър в Ловеч (1985 – 1987), след конкурс е назначен в Сатиричен театър „Алеко Константинов“ в София през 1987 г. и до днес.

На Стената на славата пред Театър 199 има пано с отпечатъците му.

Стената на славата пред Театър 199 – пано с отпечатъци, послание и шарж на Христо Гърбов.

Член на СБФД (1994).

Играл в известни български игрални филми като „Аритмия“, „Рапсодия в бяло“, „Хълмът на боровинките“, „Пътуване към Йерусалим“. Участва в шоуто „Улицата“ на Теди Москов, както и в един от новите български сериали – „Морска сол“. Участва в забавните предавания „Велика България“ и „Комиците“. За играта си в постановката „Още веднъж отзад“ от Майкъл Фрейн (постановка: Иржи Менцел) е награден с Аскеер'98.

