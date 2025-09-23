На 23 септември във Варна карат хавайски сърф
23.09.2025 / 16:42 0
Булфото
Хавайски сърф на плажа във Варна
Лятото във Варна продължава и любителите на сърфа тепърва очакват големи вълни и екстремни забавления.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!