На 23 януари рожден ден празнува Андреа

снимка: Булфото

Фолкпевицата Теодора Андреева, популярна като Андреа, празнува днес рожден ден. Тя е родена на 23 януари 1987 г. в София. Още в невръстна възраст започва да се занимава с различен вид изкуства – музика, рисуване, балет. Родът и семейството и е дълбоко свързан с музикалното творчество, пише vihrogon.bg.

Баба ѝ Тодорка Ахтарова е бивша балерина и дългогодишен помощник-режисьор в Народния театър „Иван Вазов“. Неин пръв братовчед е известният композитор Борис Карадимчев. Прабаба ѝ е бивш цигулар, а прадядото – Михаил Ахтаров дългогодишен диригент на хор „Кавал“.

Другата ѝ прабаба е солистка в театър „Ренесанс“, заедно с Мими Балканска. Иван Вазов е впечатлен от нейните представления и лично я поздравява за изпълненията ѝ. Андреа от малка пее и взима уроци по солфеж и пиано от леля си, която е оперна певица и бивш солист на Врачанската опера. Учи се да свири на китара от дядо си, който ѝ предава всички шлагери и градски песни, които знае. Всичко това е съчетано и със школа по класически балет, която Андреа записва още на 4-годишна възраст.

Една от големите страсти на Андреа е рисуването, с което се занимава до 13-годишнина възраст в специализирани школи. Впоследствие вместо към художествената гимназия, поема към английската гимназия и окончателно се отказва да се занимава професионално с изобразително изкуство. По време на обучението си в Първа частна английска гимназия „Уилиям Шекспир“ се записва в хор за народно пеене при г-жа Балтакова през 2002 г. Пее в хора около 2 години, като с него печели доста награди. На шестнадесет години започва да се занимава сериозно с музика: уроци по пеене и солфеж. Получава и предложение за записване на албум, в областта на българската поп музика.

През 2006 г. завършва средното си образование в ПЧАГ „Уилям Шекспир“, както и школата от 11 години изучаване на немски език в Алианс България – Гьоте институт.

От 2006 до 2019 г. е обвързана с шампиона по бокс Кубрат Пулев, но двамата се разделят през юли 2019 г. след отправени обвинения срещу Пулев за сексуален тормоз от журналистката Джени Суши.

Андреа има дълга и успешна кариера в поп фолка. Наскоро гръмна грандиозен скандал с шефа на „Пайнер“, но успяха да решат проблемите помежду си.

