На 23 юли 1942 г. е разстрелян Никола Вапцаров
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В 11:45 часа на 23 юли 1942 г. състав на Софийския военнополеви съд осъжда на смърт шестима души – за подривна дейност, в разгара на Втората световна война. Един от обречените на разстрел е Никола Вапцаров – тогава на 32 години, издал една-единствена книга със стиховете си, „Моторни песни“ (1940).
Присъдата е изпълнена още същия ден, малко след 21 ч., на Гарнизонното стрелбище в София, пише „Факти“. Но преди това, когато Вапцаров знае, че му остават още само няколко часа живот, пише на стената на килията си едно от най-въздействащите стихотворения в българската литература:
Борбата е безмилостно жестока.
Борбата както казват, е епична.
Аз паднах. Друг ще ме смени и…
толкоз.
Какво тук значи някаква си личност?!
Разстрел, и след разстрела – червеи.
Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе мой, защото те обичахме!
Още от по-значимите събития през годините, случили се на днешния 23 юли:
1881 г. – Учредена е Международната федерация по гимнастика – първата международна спортна федерация.
1914 г. – България в Първата световна война: Предложението на Русия до Царство България за съюз в избухналата на 15 юли война е отхвърлено с мотив за неутралитет.
1929 г. – Фашисткото правителство на Италия забранява употребата на чужди думи в италианския език.
1942 г. – Холокост: Открит е концентрационния лагер Треблинка.
1942 г. – Втората световна война: Хитлер подписва заповед за провеждането на Операция Еделвайс, целяща превземането на петролните полета на Баку.
1942 г. – Процес срещу ЦК на БРП: На гарнизонното стрелбище в София са разстреляни Антон Иванов, Никола Вапцаров, Антон Попов, Петър Богданов, Георги Минчев и Атанас Романов.
1952 г. – Създадена е Европейската общност за въглища и стомана.
1952 г. – Под ръководството на генерал Мохамед Нагиб и Гамал Абдел Насър е извършен държавен преврат в Египет, при който е детрониран крал Фарук.
1974 г. – В Гърция е свалена от власт военната хунта на черните полковници.
1979 г. – Аятоллах Хомейни, духовен водач на Иран, забранява излъчването на музика по радиото и телевизията с мотива, че тя развращава младежта.
1983 г. – Самолетът при полет 143 на „Еър Канада“ (известен като „Гимли Глидър“) изчерпва горивото си и прави аварийно кацане в Гимли, Манитоба.
1991 г. – Тридесет и деветте протестиращи депутати, с изключение на Стоян Ганев, се завръщат в VII велико народно събрание.
1992 г. – Абхазия провъзгласява независимост от Грузия.
1995 г. – Двама американски любители на астрономия откриват една от най-наблюдаваните комети на 20 век – Хейл-Боп.
2002 г. – На 50-годишнината от основаването си Европейската общност за въглища и стомана е разпусната, а нейните активи са погълнати от Европейската общност.
2008 г. – Кабо Верде се присъединява към Световната търговска организация, като неин 153-ти член.
2010 г. – Създаване на Британската бой-банда One Direction от Хари Стайлс, Лиам Пейн, Луи Томлинсън, Найл Хоран и Зейн Малик
2010 г. – Излъчен е хилядният епизод на шоуто Първична сила на Световна федерация по кеч.
2014 г. – министър-председателят Пламен Орешарски депозира в деловодството на Народното събрание оставката на правителството си.
2014 г. – Самолетът при полет 222 на „ТрансЕйжа Еъруейс“ се разбива близо до летище Магонг, Хуси, Пенху, Тайван, умират 48 от 58 души на борда.
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