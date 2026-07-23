На 23 юли 1942 г. в един и същ ден е осъден и разстрелян Никола Вапцаров

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В 11:45 часа на 23 юли 1942 г. състав на Софийския военнополеви съд осъжда на смърт шестима души – за подривна дейност, в разгара на Втората световна война. Един от обречените на разстрел е Никола Вапцаров – тогава на 32 години, издал една-единствена книга със стиховете си, „Моторни песни“ (1940).

Присъдата е изпълнена още същия ден, малко след 21 ч., на Гарнизонното стрелбище в София, пише „Факти“. Но преди това, когато Вапцаров знае, че му остават още само няколко часа живот, пише на стената на килията си едно от най-въздействащите стихотворения в българската литература:

Борбата е безмилостно жестока.

Борбата както казват, е епична.

Аз паднах. Друг ще ме смени и…

толкоз.

Какво тук значи някаква си личност?!

Разстрел, и след разстрела – червеи.

Това е толкоз просто и логично.

Но в бурята ще бъдем пак със тебе,

народе мой, защото те обичахме!

Още от по-значимите събития през годините, случили се на днешния 23 юли:

1881 г. – Учредена е Международната федерация по гимнастика – първата международна спортна федерация.

1914 г. – България в Първата световна война: Предложението на Русия до Царство България за съюз в избухналата на 15 юли война е отхвърлено с мотив за неутралитет.

1929 г. – Фашисткото правителство на Италия забранява употребата на чужди думи в италианския език.

1942 г. – Холокост: Открит е концентрационния лагер Треблинка.

1942 г. – Втората световна война: Хитлер подписва заповед за провеждането на Операция Еделвайс, целяща превземането на петролните полета на Баку.

1942 г. – Процес срещу ЦК на БРП: На гарнизонното стрелбище в София са разстреляни Антон Иванов, Никола Вапцаров, Антон Попов, Петър Богданов, Георги Минчев и Атанас Романов.

1952 г. – Създадена е Европейската общност за въглища и стомана.

1952 г. – Под ръководството на генерал Мохамед Нагиб и Гамал Абдел Насър е извършен държавен преврат в Египет, при който е детрониран крал Фарук.

1974 г. – В Гърция е свалена от власт военната хунта на черните полковници.

1979 г. – Аятоллах Хомейни, духовен водач на Иран, забранява излъчването на музика по радиото и телевизията с мотива, че тя развращава младежта.

1983 г. – Самолетът при полет 143 на „Еър Канада“ (известен като „Гимли Глидър“) изчерпва горивото си и прави аварийно кацане в Гимли, Манитоба.

1991 г. – Тридесет и деветте протестиращи депутати, с изключение на Стоян Ганев, се завръщат в VII велико народно събрание.

1992 г. – Абхазия провъзгласява независимост от Грузия.

1995 г. – Двама американски любители на астрономия откриват една от най-наблюдаваните комети на 20 век – Хейл-Боп.

2002 г. – На 50-годишнината от основаването си Европейската общност за въглища и стомана е разпусната, а нейните активи са погълнати от Европейската общност.

2008 г. – Кабо Верде се присъединява към Световната търговска организация, като неин 153-ти член.

2010 г. – Създаване на Британската бой-банда One Direction от Хари Стайлс, Лиам Пейн, Луи Томлинсън, Найл Хоран и Зейн Малик

2010 г. – Излъчен е хилядният епизод на шоуто Първична сила на Световна федерация по кеч.

2014 г. – министър-председателят Пламен Орешарски депозира в деловодството на Народното събрание оставката на правителството си.

2014 г. – Самолетът при полет 222 на „ТрансЕйжа Еъруейс“ се разбива близо до летище Магонг, Хуси, Пенху, Тайван, умират 48 от 58 души на борда.

Редактор "Екип на Петел",

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