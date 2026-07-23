На 23 юли отбелязваме Световния ден на бабата

На 23 юли е Световният ден на бабата и той е отбелязван в много страни по света. Идеята тръгва от САЩ, където честват деня на Gorgeous, в свободен превод – Ден на най-добрата баба, пише Imenata.com .

От години той се празнува в над 30 държави по света. И макар в съвременния свят ролята на бабите и дядовците в живота на наследниците им да се променя, те си остават символ на стабилност, традиция, памет и сигурност, коментират изследователите.

Редактор "Екип на Петел",

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