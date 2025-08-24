На 24 август е роден Рупърт Гринт

снимка: Sidewalks Entertainment, Уикипедия

Рупърт Гринт е роден и израства в Хартфордшър, Великобритания. Майка му Джоана Гринт е домакиня, а баща му Найджъл Гринт е рали състезател.

Гринт е най-голямото дете в семейството си – има един брат Джеймс (р. 1990) и три сестри: Джорджина (р. 1993), Саманта (р. 1996) и Шарлот (р. 1999).

Докато е в училището Свети Джосеф в Хартфорд, Гринт изявява интерес към театъра. Той обаче никога не е участвал професионално във филм, преди тези за Хари Потър. На 16-годишна възраст Гринт напуска училище,за да се съсредоточи върху актьорската си кариера. „Всъщност не харесвах училището много“, споделя по-късно актьорът.

През 1999 г. се провежда кастингът за филмовата адаптация на „Хари Потър и Философският камък“, бестселъра, написан от британската писателка Джоан Роулинг. Роулинг лично настоява актьорите да бъдат британски и асистира Сузи Фигис и Крис Кълъмбъс по време на кастинга. Гринт решава да се пробва с ролята на главния герой Рон Уизли, най-добрия приятел на Хари Потър в Хогуортс, защото има червена коса и е фен на книгите. Виждайки репортаж в „Newsround“, той изпраща видео, в което рапира на тема колко иска да получи ролята. Опитът му е успешен и журито му насрочва интервю.

На 8 август 2000 г. Даниъл Радклиф, Ема Уотсън и 11-годишният Рупърт Гринт са избрани да изиграят ролите на Хари, Хърмаяни и Рон.

Излъченият през 2001 г. филм, „Хари Потър и Философският камък“, е дебют за Гринт. Филмът счупва рекордите и е най-оборотният филм за годината. С боксофис сума от $974 милиона „Хари Потър и Философският камък“ застава на второ място като най-успешен филм за поредицата. Освен това филмът е добре възприет от критиците, получавайки позитивни коментари. Гринт печели наградата „Satellite“ в категорията „Блестящ нов талант“ и наградата „Млад артист“ за „Най-обещаващ млад дебютант“.

Година по-късно той отново участва като Рон в „Хари Потър и Стаята на тайните“ (2002 г.), втората книга от поредицата. Филмът отговаря на позитивни коментари и критиците харесват представянето на главните актьори. „Los Angeles Times“ и „New York Magazine“ забелязват, че Гринт и колегите му са пораснали между филмите,отбелязвайки, че Гринт е станал „по-способен“ и е изгубил „аматьорското“ у себе си.

„Хари Потър и Затворникът от Азкабан“ (2004 г.) излиза на 31 май във Великобритания. Забелязва се, че тримата главни герои се държат на ръба на юношеството, „и докато те изглеждат по-смели и по-способни от преди, опасностите, с които се сблъскват, сякаш са много по-мрачни, а тяхната уязвимост – по-напрегната“.

Номинираният за награда на Академията Алфонсо Куарон режисира този трети филм от поредицата, оказал се с най-слаби приходи – $795 милиона.

През 2005 г. Гринт участва в четвъртия филм от поредицата – „Хари Потър и Огненият бокал“. Филмът, за разлика от предишните, има повече романтични елементи и е с повече хумор.

В интервю през 2005 г. и тримата главни актьори извеждат хумора като главна причина за успеха на филма.

Филмът е режисиран от Майк Нюъл. Според актьора режисьорът бил „много шумен и не се страхувал да ти се скара“.

„Хари Потър и Орденът на феникса“, петият филм от поредицата, излиза по кината през 2007 г. Режисиран е от Дейвид Йейтс, който завършва и останалите три филма. Заради продължаващата слава на актьора и поредицата, Гринт, Даниел Радклиф и Ема Уотсън остават свои отпечатъци на дланите, ходилата и вълшебните пръчки на героите им пред Китайския театър на Грауман в Холивуд.

На 15 юли 2009 г. излиза шестият филм – „Хари Потър и Нечистокръвния принц“. Този път филмът е съсредоточен повече върху Лорд Волдемор и неговото минало. Приходът от шестата адаптация е $933 милиона.

Освен това, „Хари Потър и Нечистокръвния принц“ остава един от най-позитивно коментираните филми сред критиците, които го хвалят като „емоционално задоволителна“ история, режисура и музика.

Гринт отбелязва, че Рон, който някога е бил неуверен, често оставащ в сянка, сега започва да бъде по-уверен в себе си. Актьорът намира за интересно да изиграе по-емоционален Рон. Между 2009 и 2010 г. Гринт получава три номинации, включително една награда „Оtto“ от германското списание „Браво“.

Въпреки успеха на предишните филми, бъдещето на поредицата е поставено под въпрос, тъй като актьорите са несигурни за това дали да продължат ролите си в останалите два филма.

През март 2007 г. Гринт се съгласява да участва и в последните части.[20] Поради финансови причини и проблеми със сценария последната книга е разделена на два филма.

Когато завършва последния филм Гринт казва: „Имам предвид, буквално, това беше моето детство и изведнъж всичко свършва с просто една сцена и след това – край. Просто ей така. Беше много емоционално за всички ни, осъзнавайки, че никога повече няма да правим това“.Участието на Гринт в първата част на „Хари Потър и Даровете на Смъртта“ му носи номинации за наградите MTV Movie Awards и Notional Moview Awards за най-добра битка и представяне на годината. За осми, последен път, Гринт влиза в ролята на Рон за „Хари Потър и Даровете на Смъртта: Втора част“.

