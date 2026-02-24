На 24 февруари рожден ден има Любен Чаталов

кадър: Бтв

Любен Иванов Чаталов е български кино актьор.

Роден е на 24 февруари 1950 г. в София. През 1978 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. В биографията си има роли в 50 български филма.

Дебютът му е във филма „Бумеранг“ от 1979 г. Сред по-известните му филми са „Голямото нощно къпане“, „Адаптация“, „Лавина“, „Опасен чар“, „Нощем по покривите“ и други.

Член на САБ и на Съюз на българските филмови дейци (1983).

Има пано с отпечатъците му на Стената на славата пред Театър 199.

Един от създателите и изпълнителите в телевизионното предаване „ЛюКаРо“, излъчвано по Българската национална телевизия.

Чаталов озвучава два филма на Дисни – „Атлантида: Изгубената империя“ и „Див живот“, записани в студио „Александра Аудио“.

