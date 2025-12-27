На 24 години почина футболистът Ангел Петров
Снимка Пиксабей
Третодивизионният Бдин Видин съобщи, че футболисътът на клуба Ангел Петров е починал на едва 24 години.
Ето какво написаха от клуба на Фейсбук страницата си:
С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна.
Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.
Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас!
Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и всърцата.
Почивай в мир, Ангеле. Няма да те забравим никога.
