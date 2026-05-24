На 24 май имен ден празнуват Кирил, Кирила, Кирилка, Керана, Кирина, Кирко, Киро, Кирчо, Киряк, Методий, Методи

снимка: Булфото

В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност имен ден празнуват всички, които носят името Кирил (означава - господарски), Кирила, Кирилка, Керана, Кирко, Киро, Кирчо, Киряк, Методи (означава - изследващ). . Още в ранното средновековие 11 май е определен за ден в памет на славянските първоучители, защото тяхното апостолско дело ги обединява в едно и те са равни по достойнство.Кирил идва в български от гръцки и значи господар или Господ.



11 май се чества като църковен празник на двамата братя, а 24 май се отбелязва като Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.



Константин Философ (827 – 869 г.) наречен в монашеството Кирил и неговият по-голям брат Методий произхождат от знатни родители Лъв и Мария, които били солунски славяни.



Тъй като семейството било заможно, Константин учил заедно с децата на византийските царе и боляри в знаменитата Магнаурска школа в Цариград. Завършвайки своето образование, той получил прозвището Философ. Скоро след това започнал работа като патриаршески библиотекар и преподавател по философия.



Неговият по-голям брат Методий (815 – 885 г.) още от ранните си години избрал военно поприще. След като дълги години управлявал славянска област (843 – 851) той почувствал Божието призвание. Отказал се от поста, който заема и постъпил в манастира в планината Олимп. Там се срещнал с брат си Константин.



Това бил повратен момент и в живота на двама им. Неразделни, те осъществяват най-великото си дело – създаване на славянската писменост и на християнската просвета. На датата 11 май още от ранното средновековие се е почитала паметта на светите братя.



Православната църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици заедно с техните ученици Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!