На 24 май рожден ден има Тома Здравков

снимка: MrPanyGoff, Уикипедия



Тома Здравков е български рок певец. Фронтмен на група Тома. През 2008 побеждава във втория сезон на телевизионното музикално шоу Мюзик Айдъл. Любимите му групи са Дийп Пърпъл, Уайтснейк, Рейнбоу, Пантера и други.

Средното си образование е завършва в математическата гимназия в гр. Пазарджик. По-късно учи молекулярна биология в Пловдив, но така и не я завършва. Казва, че като малък е имал все ниски оценки по музика, въпреки че е свирил на китара. Бил е в група Voice and fingers. През 2016 се жени за Виктория Павлова. Раждат им се 2 деца Алиса (2016) и Константин (2020). През 2023 г. завършва бакалавър в катедра "Икономика и управление на туризма" със специалност "Икономика на туризма" в Стопанска академия „Димитър А. Ценов" в Свищов.

По време на концертите в Мюзик Айдъл Тома изпълнява песните:

Сигурно на Васил Найденов

Kiss Me Quick на Елвис Пресли

Да започнем отначало на Орлин Горанов (в дует с Ясен)

Şımarık (Kiss Kiss) на Таркан

Hello, Dolly! от едноименния мюзикъл (изпълнявана от Луис Армстронг)

Crying in the Rain на Уайтснейк

Livin' la Vida Loca на Рики Мартин

Две следи (в дует с Дичо, екс-D-2)

I Don't Want To Miss A Thing на Аеросмит (от филма Армагедон)

Feel на Роби Уилямс

Обичам те на Азис

Rock'n'Roll Music на Чък Бери / Бийтълс

Sorry Seems To Be The Hardest Word на Елтън Джон

Walking By Myself на Джими Роджърс / Гари Мур

Summer In The City на Ловин' спуунфул / Джо Кокър

На финала на Music idol изпява отново песента на Азис Обичам те, и Одата на радостта от Девета симфония на Бетовен, изпълнена като ръченица, но все пак с оригиналния немски текст, Simply The Best на Тина Търнър, а победната му песен е Soldier Of Fortune на Дийп Пърпъл.

След края на Мюзик Айдъл Тома печели договор с Вирджиния Рекърдс. През 2008 излиза дебютната му песен „Герой“, която е кавър на „So far, so good“ на група Торнли, и пилотна песен от едноименния албум. На 4 юли 2008 подгрява на концерта на Деф Лепард и Уайтснейк. След тази изява основава своя собствена група – Тома&Band. По-късно името остава само „Тома“. През 2009 излиза вторият сингъл от албума „Герой“ – няма място в теб. През 2010 и 2011 групата участва на Coca Cola Happy Energy Tour. Излиза и песента „Сам на света“ с участието на рапъра Били Хлапето. Песента е номинирана от БГ радио за най-добра песен, най-добър текст и най-добър бг клип. Тома свири предимно по клубове и мотосъбори, участва и в няколко телевизионни предавания.

През 2011 г. Тома е поканен да участва в лятното национално турне на комедийното предаване Пълна Лудница.

През 2013 г. Тома напуска Вирджиния рекърдс и започва да се самопродуцира. Издава два нови сингъла – „I'm lost“ и „Покорявай“, в които е заложено повече на алтернативното звучене. Групата участва на фестивала Цвете за Гошо същата година. В началото на 2014 Тома продължава да събира репертоар за втория си албум, записвайки песента „Парашут“. През 2015 година излиза клип към парчето на групата „Нямам време“, което е от албума му „Герой“. През 2016 излиза новото парче на Тома „Бъдещи спомени“, а скоро след това групата пуска и клип към него.

През 2020 г. Тома представя новата си песен Rockstar. Като част от рекламирането на песента той продава специални тениски с логото на песента.

През 2010 г. Тома става участник в предаването Великолепната шесторка 2, в дует с актрисата Албена Михова. Завършват на второ място. В шоуто те изпълняват песните:

Топъл дъжд на Силвия Кацарова

Waka Waka на Shakira

Рипни Калинке

I'm So Excited на The Pointer Sisters

Вкусът на времето на Щурците

Едерлези на оркестър Кристали

Ако ти си отидеш за миг на Импулс

You're The One That I Want на John Travolta и Olivia Newton-John

Close My Eyes Forever на Lita Ford и Ozzy Osbourne

Can't Let You Go на Rainbow

I Don't Want to Miss a Thing на Aerosmith

През 2023 г. Тома става част от сезон 11 на предаването Като две капки вода. Завършва на трето място. В предаването той изпълнява песните:

Сбогом на Сигнал

That Don't Impress Me Much на Shania Twain

Nothing Compares 2 U на Sinéad O'Connor

Да си тук на Меди

Watermelon Sugar на Harry Styles

Whenever, Wherever на Shakira

Chop Suey на System of a Down

Завинаги на Миро и Анелия

Бяла роза на Славка Калчева

The Best на Tina Turner

Целуни ме на Любо Киров

Here I Go Again на Whitesnake

По време на формата той представя и новата си песен – „Синя вечер“.

През 2024 г. Тома взима участие в шестия сезон на кулинарното предаване Hell's Kitchen България. Той е част от състава на звездния отбор и завършва на пето място.

