На 24 октомври рожден ден има Владимир Пенев

Владимир Николов Пенев (роден на 24 октомври 1958 г.) е български актьор, изпълняващ роли в киното, телевизията и театъра. През 2013 г. става министър на културата в служебното правителство на Марин Райков.

Роден е в София, България. Баща му е покойният Никола Пенев, журналист от вестник „Земеделско знаме“.

Средното си образование завършва в 8-о СОУ „Васил Левски“. От 1982 г. е магистър по актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Николай Люцканов с асистент Маргарита Младенова, ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“.

От 1985 до 1992 г. е в състава на Младежки театър „Николай Бинев“ в София. След това е в трупата на Народен театър „Иван Вазов“. От 2003 г. играе в състава на Малък градски театър „Зад канала“. Той изпълнява ролята на Плужека във филма „Дзифт“ от 2008 г.

Стената на славата пред Театър 199 – пано с отпечатъци, послание и шарж на Владимир Пенев.

Участва в постановките на Театър 199: „Живот х 3“, „Приятнострашно“, „Кралицата майка“ и „Дуети“. Поставя спектакъла „Class“ от Чарлс Еверед, с участието на Юлиян Вергов и Мила Люцканова, с който се дипломира като режисьор.

Пенев играе в „Жана“ и „Идиот 2012“ в Народен театър „Иван Вазов“, „Скъперникът“ и „Човекът, който искаше“ в Малък градски театър зад Канала, „Чайка“ в Театър Азарян, и „Семеен албум“ в Младежкия театър. Също така режисира „Дакота“ в Сатиричен театър „Алеко Константинов“. През май 2017 г. замества Захари Бахаров в ролята на Серж в „Арт“ в Сатиричния театър.

През 2019 г. играе главна роля в пълнометражния игрален филм на режисьора на Димитър Радев – „Рая на Данте“, където си партнира с актрисата Радина Боршош.

Измежду многобройните му награди са „Златна маска“ на Международния театрален фестивал „Охридско лято“, „Икар“ за ролята си на Едгар в спектакъла „Мъртвешки танц“ на ТР „Сфумато“ (2007), Аскеер през 1996 г. за ролята на мъжа от „Нирвана“ на Константин Илиев с режисьор М. Младенова, Аскеер през 2007 г. за Едгар от „Мъртвешки танц“, Риека 2007 за главна мъжка роля, Златна ракла 2000 за „Пясъчен часовник“ с режисьор Георги Дюлгеров. През 2010 г. е номиниран за Аскеер за поддържаща мъжка роля в „Приятнострашно“ на Театър 199.

Носител е на наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България „за водеща мъжка роля“, за ролята на (Арпагон) в „Скъперникът“, Малък градски театър „Зад канала“, 2014.

През 2023 г. печели „Икар“ за водеща мъжка роля за Поп Кръстьо във „Великденско вино“ от Константин Илиев, реж. Явор Гърдев, Народен театър „Иван Вазов“.

Пенев се занимава с озвучаване на реклами, филми и сериали от средата на 80-те години на 20-и век. Първият филм, за който дава гласа си, е румънски. Участва и в синхронния дублаж на „Мисис Даутфайър“, който е първият, направен специално за телевизията. По-известен е с работата си по американски сериали като „Туин Пийкс“, „Дневниците на червените обувки“, „Шотландски боец“, „Досиетата Х“, „Монк“, „Двама мъже и половина“ (от втори до осми сезон), „От местопрестъплението: Ню Йорк“, „Отчаяни съпруги“ и „Династията на Тюдорите“.

На 20 декември 2013 г. му е връчена наградата Дубларт за цялостен принос.

