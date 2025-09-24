На 24 септември рожден ден има Алекс Раева

снимка: Булфото

На 24 септември, рожден ден празнува чаровната певица и водеща Алекс Раева.

Родена на 24 септември 1980 г. в София.

Дъщеря на актьорите Наталия Бардская и Илия Раев.

Александра Раева е българска поппевица и моден дизайнер. Бивша беквокалистка от „Шоуто на Слави“.

Завършила Музикалното училище „Любомир Пипков“ с оперно пеене и пиано. Учи Художествен текстил и дизайн на облеклото в НХА.

След като напуска „Шоуто на Слави“, създава и е съсобственичка на модна линия с марката „АGGATA“.

От 2011 до 2014 г. играе Нина Роси/Росица Николова в сериала „Седем часа разлика“. През 2016 води кулинарното реалити „Bake Off: Най-сладкото състезание“, заедно с Рафи.

През 2017 г. участва в българския дублаж на филма „Смърфовете: Забравеното селце“, в ролята на Смърфурия (озвучавана в оригинал от Мишел Родригес).

Заедно с Мария Игнатова са водещи на „България търси талант“ и „Екс Фактор“.

От 2020 г. е част от детективите в „Маскираният певец“.

През 2023 г. участва в голяма част от епизодите на С Рачков всичко е възможно.

През 2024 г. заедно с Краси Радков водят „Dancing Stars“ по bTV.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!