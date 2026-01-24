На 24 януари е роден Луис Суарес

снимка: Давиденко Валерий

Луис Алберто Суарес Диас (на испански: Luis Alberto Suárez Díaz), роден на 24 януари 1987 г. в Салто е уругвайски футболист, нападател, футболист на американския Интер Маями.

Започва кариерата си в Насионал, като сезон по-късно преминава в Гронинген, където изиграва отново един сезон. Суарес се утвърждава като отличен реализатор по време на престоя си в Аякс, като успява да се утвърди също и в английската Висша лига с екипа на Ливърпул. При червените Луис добива световна слава и през 2014 г. е привлечен от Барселона за сумата от 75 милиона паунда (94 милиона евро), където оформя страховито нападателно трио с Меси и Неймар.

С екипа на каталунците Суарес печели по два пъти Примера Дивисион и Купата на краля и по веднъж Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. Удостоен е два пъти със Златната обувка – през 2014 г. и 2016 г. Има изиграни 134 мача за националния отбор на Уругвай и е най-добрият реализатор в историята на небесносините с 68 отбелязани гола. На 24 септември 2020 г. след 6 години в Барселона той става футболист на Атлетико Мадрид.

С екипа на уругвайския Насионал Монтевидео Суарес става шампион на Уругвай през сезон 2005 – 2006 г. и завършва сезона с 12 гола в 34 мача, отбелязани във всички турнири.

След успешния сезон в Насионал Монтевидео, Гронинген го купува за около 800 000 евро. В първия си сезон в Европа Суарес се представя добре като отбелязва 15 гола в 37 мача. Неговата впечатляваща игра привлича вниманието на други европейски клубове и по-късно бива продаден на Аякс.

През лятото на 2007 г. Суарес преминава в Аякс за 7,5 милиона евро. В дебюта си в Ередивиси Суарес вкарва гол, прави три асистенции и печели дузпа. В първия си мач на Амстердам Арена той отбелязва два гола срещу Хееренвеен и така продължава страхотния старт на кариерата си в Аякс. След това той отбелязва хеттрик срещу Вилем II. Суарес завършва първия си сезон в Аякс с 22 гола в 42 мача.

Сезон 2008 – 2009 уругваецът отново се представя на ниво, вкарвайки 28 гола в 43 мача и се нарежда втори сред голмайсторите в Ередивиси.

През сезон 2009 – 2010 Суарез се нарежда сред най-добрите голмайстори в Европа. Във втория мач от Ередивиси Луис отбеляза хеттрик. Той добавя още два гола към своята сметка срещу големият съперник ПСВ Айндховен, но въпреки това Аякс губи с 3:4. В плейофен мач за влизане в Лига Европа отбеляза още четири гола при победата над Слован Братислава. Месец по-късно Суарес отново отбеляза четири гола, но този път в лигата срещу ВВВ. Той вкарва гол и пропуска две дузпи срещу Тимишоара при победата на Аякс с 2:1 за достигане в елиминационната фаза на Лига Европа. През втората половина на сезона в мача срещу ВВВ този път Суарес отбелязва три гола. През този сезон той става голмайстор в Холандия с 35 попадения. Във всички турнири през сезона уругваецът отбелязва 49 гола в 48 мача.

На 28 януари 2011 г. в официалния сайт на Ливърпул е съобщено, че Суарес преминава в отбора срещу сумата от 26,5 милиона евро (23 милиона паунда). Уругваецът е привлечен за заместник на напусналия в посока Челси.

През първите си два сезона във Висшата лига Суарес се утвърждава като основен футболист на Ливърпул, но не успява в пълна степен да разкрие голмайсторския си потенциал, отбелязвайки едва 4 гола през втората половина на сезон 2010 – 2011 г. и 17 гола във всички турнири през сезон 2011 – 2012.

Сезон 2012 – 2013 и 2013 – 2014 са силни за Луис като той се доказва като един от най-добрите голмайстори във Висшата лига, отбелязвайки съответно 23 и 31 гола в шампионата. През сезон 2013 – 2014 става голмайстор на шампионата и печели Златната обувка на УЕФА. Завършва сезона наравно с Кристиано Роналдо по отбелязани голове като и двамата имат 31 шампионатни гола, носещи 62 точки в класацията за престижната награда. Луис е удостоен и с наградата за футболист на годината в Англия.

На 11 юли 2014 г., ФК Барселона обявява, че е постигнато споразумение с Ливърпул за привличането на Луис Суарес на Камп Ноу, а сделката е в размер на около 75 млн. паунда (94 млн. евро) с договор за 5 години.

Футболистът получава фланелката с номер 9 от новия сезон, принадлежала на Алексис Санчес, продаден на Арсенал часове преди привличането на Суарез.[5]

Луис Суарес пропуска първите мачове на Барса от новия сезон, тъй като получава наказание за ухапването срещу Джорджо Киелини в мача на Уругвай срещу Италия по време на Световното първенство по футбол 2014 в Бразилия. Наказанието му гласи, че са му забранени всякакви дейности свързани с футбола, дори и посещаването на стадиони като зрител. Наказанието му важи за следващите 9 мача за Уругвай и 4 месеца на клубно ниво. Така той няма право и да тренира с новия си отбор, но санкцията му не пречи за осъществяване на трансфера при каталунците.[6][7][8]

В Барселона Луис играе в нападение заедно с Лионел Меси и Неймар. Нападателното трио често е наричано „МСН“ по първите букви от имената на тримата футболисти. Луис бързо се утвърждава в новия си отбор и играе неизменна роля в успехите на Барса. През сезон 2014 – 2015 каталунците печелят требъл, а до края на годината също и Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

