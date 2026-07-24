На 24 юли 1974 г. в НРБ е пуснат първия електрически ток, произведен в АЕЦ Козлодуй

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24 юли 1974 г. е датата на пускане на първия ток от АЕЦ Козлодуй, което бележи началото на ядрената енергетика в България и Югоизточна Европа. Първият синхрон с енергийната система на страната е извършен точно в 22:01 ч., когато първият блок е включен към националната мрежа и започва да произвежда електроенергия.

Първи блок е с водо-воден реактор тип ВВЕР-440 (водо-воден енергиен реактор) с мощност 440 мегавата.

Официалното откритие е направено на 4 септември 1974 г. от държавния глава Тодор Живков.

Това е едно от най-значимите събития в икономическата и технологичната история на България. С пускането на първия блок на АЕЦ „Козлодуй“ страната ни става първата на Балканския полуостров и сред първите в света, които развиват ядрена енергетика.

Събитието поставя началото на десетилетия на енергийна независимост и превръща България в основен износител на електроенергия в региона.

Още от по-важните събития, случили се през годините на днешния 24 юли:

1799 г. – Наполеон I Бонапарт побеждава османската армия при Абукир в делтата на река Нил.

1824 г. – Публикувани са резултатите от първото в света социологическо допитване във връзка с предстоящите президентски избори в САЩ.

1911 г. – Американският изследовател Хирам Бингъм открива в Андите считания дотогава само за легенда град на инките Мачу Пикчу.

1923 г. – В Швейцария е подписан Лозанския договор, с който се уреждат териториалните въпроси в Мала Азия, свързани с делението на Османската империя, и се определят границите на съвременна Турция.

1969 г. – Програма Аполо: На Земята успешно се завръща американският пилотиран космически апарат Аполо 11, извършил полет до Луната.

1974 г. – В енергийната мрежа на Народна република България е пуснат първият електрически ток, произведен в АЕЦ Козлодуй.

1990 г. – VII велико народно събрание на България прекратява правомощията на президента Петър Младенов и открива процедура по избор на нов президент.

2001 г. – Симеон Сакскобургготски, който е последният цар на България, докато е дете, полага клетва за министър-председател на България и така става първият монарх в световната история, който си възвръща властта чрез демократични избори.

2002 г. – Алфред Моисиу става президент на Албания.

2005 г. – Ланс Армстронг побеждава за седми пореден път на Тур дьо Франс.

2007 г. – Либия екстрадира всичките шест българи, задържани по ХИВ делото в Либия.

2010 г. – Повече от 80 000 души от цял свят записват своето ежедневие на видео и го изпращат на „Ютюб“ за инициативата Life In A Day (Един ден от живота).

2014 г. – Самолетът при полет 5017 на „Еър Алжери“ губи връзка с авиодиспечерите 50 минути след излитане. Самолетът пътува между Уагадугу, Буркина Фасо и Алжир, Алжир. Останките по-късно са открити в Мали. Всички 116 души на борда загиват.

Редактор "Екип на Петел",

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