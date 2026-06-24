На 24 юни 1947 г. за първи път е регистриран официално доклад за поява на НЛО

Пиксабей

На 24 юни 1947 г. частният американски пилот Кенет Арнолд докладва за първото широко отразявано наблюдение на НЛО, което дава началото на модерната ера на уфологията и раждането на термина „летяща чиния“.

Арнолд летял от Чехалис до Якима, Вашингтон със самолет CallAir A-2 по време на командировка. Той обаче направил кратко отклонение за откриването на транспортен самолет C-46 на морската пехота на САЩ , разбил се близо до връх Рейниър.

Няколко минути преди 15:00 ч. на около 2800 м надморска височина и близо до Минерал, Арнолд се отказал от търсенето на сваления самолет и започнал да се насочва на изток към Якима, когато забелязал ярка мигаща светлина, подобна на слънчева светлина, отразена от огледало .

Около 30 секунди след като видял първата светлинна светкавица, пилотът видял серия от ярки проблясъци в далечината отляво на себе си или северно от връх Рейниър , който тогава бил на около 32 до 40 км разстояние. Отраженията идвали от девет обекта, летящи в дълга верига. Пилотът изчислява, че обектите се движат с невероятната за онова време скорост от поне 1200 мили в час (около 1900 км/ч).

Обектите бързо се приближиха до връх Рейниър и след това преминаха пред него, обикновено изглеждайки по-тъмни в профил на фона на яркобялото снежно поле, покриващо върха, но понякога все още излъчваха ярки светлинни проблясъци, докато се въртяха хаотично. Арнолд съобщава, че понякога обектите изглеждали толкова тънки и плоски, че били практически невидими.

Самият Арнолд не описва обектите като чинии, а казва, че те са се движели вълнообразно, „като чинии, подхвърлени по водна повърхност“. Журналистите в медиите обаче интерпретират думите му погрешно и така се ражда фразата „летяща чиния“ (flying saucer).

Този случай отприщва масова вълна от над 800 подобни доклада в САЩ през следващите седмици, което по-късно принуждава Военновъздушните сили на САЩ да стартират официални разследвания на феномените (като известния Проект „Синя книга“).

Още от по-важните събития, случили се през годините на 24 юни:

217 г. – Втора пуническа война: Състои се Битката при Тразименското езеро, в която картагенците, ръководени от Ханибал, организират една от най-големите и успешни засади във военната история и разгромяват римляните.

972 г. – Състои се Битката при Цединя – първата документирана битка на полския народност под ръководството на Мешко I.

1497 г. – Италианският мореплавател Джовани Кабото (известен в Америка като Джон Кабот) достига остров Нюфаундленд.

1509 г. – Хенри VIII е коронован за крал на Англия.

1547 г. – Голям пожар унищожава цяла Москва, което според слуховете се дължи на влиянието което имат върху младия цар Иван Грозни неговите роднини по майчина линия, и в частност баба му Анна Якшич.

1717 г. – В Лондон, Англия, е създадена първата Велика масонска ложа.

1793 г. – Френският Конвент приема първата демократична конституция на Републиката, която не влиза в действие.

1812 г. – Наполеонови войни: Великата армия на Наполеон пресича река Неман и започва нашествие в Русия.

1893 г. – Норвежкият изследовател Фритьоф Нансен се отправя към Северния полюс с кораба Фрам.

1901 г. – Открита е първата самостоятелна изложба на 19-годишния Пабло Пикасо в Париж, което е началото на неговата световна известност.

1902 г. – Едуард VII е опериран от апендицит 2 дни преди коронацията му като крал на Великобритания, което отлага събитието с почти 2 месеца.

1934 г. – Столицата на Украйна е преместена от Харков в Киев.

1941 г. – Втора световна война: Централният комитет на Българската работническа партия взема решение за създаването на Партизанско движение в България.

1941 г. – Втора световна война: Посолството на България в Москва поема интересите на Нацистка Германия, Румъния и Унгария в СССР.

1945 г. – На Червения площад в Москва се провежда Парад на победата под командването на Георгий Жуков, при който се хвърлят пленените германски бойни знамена.

1947 г. – За първи път е регистриран официално доклад за поява на НЛО и е използван термина летяща чиния.

1948 г. – Студената война: Започва Берлинската блокада. Съветският съюз блокира движението по земя между Западен Берлин и Запада.

1953 г. – Министерският съвет на България публикува списък на документите, сведенията, фактите и предметите, които са държавна тайна.

1963 г. – Би Би Си демонстрира по телевизията за първи път магнетофон за битови нужди.

1964 г. – В САЩ става задължително производителите на цигари да поставят надписи за вредата от тютюнопушенето върху опаковките.

1975 г. – Самолетът при полет 66 на „Ийстърн Еър Лайнс“ претърпява силен срез на вятъра и се разбива при последния заход към международното летище „Джон Ф. Кенеди“, Ню Йорк и убива 113 от 124-те пътници на борда, което го прави най-смъртоносната самолетна катастрофа в САЩ по това време. Тази авария довежда до десетилетия на изследване на феномените микроизбухвания и тяхното въздействие върху самолетите.

1981 г. – Официално е открит Хъмбър Бридж (САЩ, 2220 м) – най-дългият висящ мост в света през следващите 17 години.

2002 г. – При най-тежката в Африка влакова катастрофа, станала в Танзания, загиват 281 души и над 400 са тежко ранени.

2007 г. – Открита е мултифункционалната зала O2 арена в Лондон.

Редактор "Екип на Петел",

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