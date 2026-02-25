На 25 февруари рожден ден има Георги Любенов

Кадър БНТ

Георги Любенов е български журналист и телевизионен водещ.

Роден е на 25 февруари 1972 г. в София.

През 2000 г. завършва българска филология в Софийския университет, а през 2006 г. – театрознание в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. През 1993 година попада в Младежката редакция на БНР, където води предаване за учениците по програма „Христо Ботев“, а от 1996 година е водещ в програма „Хоризонт“ на редица предавания: „Супер събота“, „Хора, пътища, автомобили“, „Нощен Хоризонт“, „Хоризонт за вас“. 10 години е водещ на обедното предаване „12+3“. Водещ е и на новините по програма „Хоризонт“ и „Радио София“. През 2007 г. е главен редактор на "Радио София".

Телевизионният му опит започва в БНТ през пролетта на 1998 година, когато Люба Кулезич го кани за лице на кинопредаването „24 квадрата“, на което е водещ повече от 3 години. На 1 март 2002 година се излъчва брой първи на радио-тв предаване „Полет над нощта“, на което Жоро Любенов е автор и водещ близо 6 години.

Негов режисьор е проф. Хачо Бояджиев. От 1 ноември 2007 г. е част от екипа на ТВ2, където е главен редактор „Публицистика“, а от 1 март 2008 е водещ на предаването „Параграф BG“.

От 2009 е водещ на новините по телевизия Pro.BG. След 2011 г. е водещ на емисиите „По света и у нас“ в БНТ. Водещ е на предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ 1 от 2012 г., а от 2023 г. по същата телевизия стартира новото му ток-шоу „Вечерното шоу“, което се излъчва всеки четвъртък.

