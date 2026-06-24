реклама

На 25 и 26 юни променят движението в участък на АМ "Струма" за ремонт на фуги на съоръжение

24.06.2026 / 10:14 0

снимка: АПИ

От 8 ч. на 25 юни до 8 ч. на 26 юни временно ще се променя организацията на движение в участък на автомагистрала "Струма", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната се отнася за пътуващите в посока Благоевград при 78-и км.

По данни на АПИ в участъка, който е в област Кюстендил, ще се ремонтира фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната.

Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама