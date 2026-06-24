На 25 и 26 юни променят движението в участък на АМ "Струма" за ремонт на фуги на съоръжение

снимка: АПИ

От 8 ч. на 25 юни до 8 ч. на 26 юни временно ще се променя организацията на движение в участък на автомагистрала "Струма", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната се отнася за пътуващите в посока Благоевград при 78-и км.

По данни на АПИ в участъка, който е в област Кюстендил, ще се ремонтира фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната.

Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.

Редактор "Екип на Петел",

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