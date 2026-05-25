На 25 май 2005 г. БНБ пуска разменна монета от 50 стотинки

На 25 май 2005 г. Българската народна банка пуска в обращение специална разменна монета от 50 стотинки. Емисията е посветена на кандидатурата на България и подписването на Договора за присъединяване към Европейския съюз.

Официалното прессъобщение за събитието е публикувано от Българската народна банка на 11 май 2005 г. Монетата е със статут на законно платежно средство и реално участва в паричното обращение.

По дизайна е запазен традиционният облик на монетата, като е изписана годината на емисията – „2005“. На лицевата страна е изобразена жена, взета от фреските в Казанлъшката тракийска гробница. Около нея са изписани текстовете „БЪЛГАРИЯ“ и „ЕС“. При обратната страна е запазен стандартният дизайн за номинала — голямо число „50“, надпис „СТОТИНКИ“ и годината „2005“. По периферията са разположени 12-те звезди на Европейския съюз.

От емисията са изсечени 500 000 броя.

Тази емисия е част от кратка серия тематични монети от 50 стотинки, пуснати около евроинтеграцията на страната (подобни монети са емитирани през 2004 г. за НАТО и през 2007 г. за официалното приемане в ЕС).

Още от по-значимите събития през годините на днешния 25 май:

1572 г. – Григорий XIII е избран за папа.

1659 г. – Ричард Кромуел се отказва от титлата си Лорд-протектор (държавен глава) на Англия, което е начало на едногодишен републикански период в държавното управление.

1787 г. – Във Филаделфия започва работа Конституционен конвент, който има за задача да изработи Конституцията на САЩ.

1807 г. – В Константинопол избухва бунт на ямаците.

1848 г. – В САЩ е открит първият в света универсален магазин.

1865 г. – При експлозия на склад за боеприпаси в Алабама (САЩ) загиват 300 души.

1869 г. – Тържествено е открита сградата на Виенската държавна опера с „Дон Жуан“ на Моцарт.

1872 г. – Иларион Макариополски е избран за търновски митрополит.

1876 г. – В Тетевенския Балкан при засада е убит Георги Бенковски, водач на Априлското въстание.

1895 г. – Писателят Оскар Уайлд е осъден от лондонския съд на две години каторжен труд за „крайно непристойно поведение с други лица от мъжки пол“.

1905 г. – Основан е италианския АС Лукезе-Либертас.

1907 г. – Във Финландия за първи път в света жени вземат участие в заседание на парламента.

1908 г. – В България се провеждат избори за XIV обикновено народно събрание, спечелени от Демократическата партия.

1915 г. – Първата световна война: Приключва втората битка за Ипр, в която загиват 105 хил. души.

1919 г. – По време на XXII си конгрес БРСДП (т.с.) се преименува на БКП (т.с.) и приема курс към болшевизация.

1926 г. – Ръководителят на украинското правителство в изгнание на Украинската народна република – Симон Петлюра е застрелян демонстративно на улица в Париж.

1933 г. – Осъществен е първият полет на чехословашки изтребител биплан Avia B-534.

1946 г. – Йордания официално провъзгласява независимостта си от Великобритания и за крал е провъзгласен Абдула I.

1953 г. – От университета в Хюстън започва излъчване на първия телевизионен канал в САЩ.

1953 г. – САЩ извършва първия си и единствен опит с артилерийски атомен снаряд.

1961 г. – Програма Аполо: Президентът на САЩ Джон Кенеди излага пред Конгреса идеята за космическата програма Аполо – Човек на Луната.

1961 г. – Кралят на Йордания Хюсеин се жени за втори път – с англичанката Антоанет Арвил Гардинър, която приема исляма и името Муна ал-Хюсеин (майка на сегашния крал Абдула II).

1963 г. – В Адис Абеба (Етиопия) е учредена Организацията за африканско единство.

1963 г. – Открит е язовир „Тополница“.

1972 г. – В Москва е подписан Съветско-американски договор за ограничаване на системите за противоракетна отбрана (ПРО).

1977 г. – Състои се премиерата на филма Междузвездни войни (преименуван на Междузвездни войни: Епизод IV – Нова надежда през 1981 г.).

1978 г. – Започва строежът на Народния дворец на културата в София.

1979 г. – Самолетът, изпълняващ полет 191 на „Американ Еърлайнс“, катастрофира по време на излитане от летището в Чикаго, загиват 271 пътници на борда и двама души на земята.

1985 г. – Бангладеш попада под ударите на тропически циклон, който отнема живота на около 10 хил. души.

1986 г. – Близо 7 милиона души участват в инициативата Ръце около Америка за набиране на средства за гладните и бездомни хора в САЩ, образувайки линия през страната.

1994 г. – В Русия след 18-годишно изгнание се завръща писателят Александър Солженицин.

1995 г. – В Босна и Херцеговина армията на автономната Република Сръбска обстрелва струпали се младежи – загиват 72 и са ранени 200 души.

1997 г. – В Сиера Леоне с военен преврат е отстранен президентът Ахмад Тежан Кабах и властта е взета от майор Джони Пол Коромах.

2001 г. – Американците Шерман Бул (64 г.) и Ерик Вайхенмайър (32 г.) стават най-възрастният човек и първият сляп човек, покорили връх Еверест.

2002 г. – Самолетът, изпълняващ полет 611 на „Чайна Еърлайнс“, се разбива в Тайванския проток, загиват 225 души.

2003 г. – От летището в Луанда, Ангола двама души отвличат празен пътнически самолет, с който излизат. Нито самолетът, нито двамата мъже са видени оттогава и не са открити отломки от самолета.

2005 г. – Българска народна банка пуска разменна монета от 50 стотинки.

2008 г. – Космическият апарат на НАСА „Феникс“ каца успешно близо до северния полюс на Марс.

2009 г. – Северна Корея провежда втори ядрен опит, с което създава напрежение в международната общност.

2013 г. – Открит е паметник на Вълкана Стоянова в родното ѝ село Люлин (област Ямбол).

2014 г. – Провеждат се 8-ите подред Избори за Европейски парламент (в 21 страни членки, останалите страни членки вече са гласували в предходните дни между 22 и 24 май). На 25 май България също участва в изборите за 3-ти пореден път.

2018 г. – Влиза в сила Общият регламент относно защитата на данните.

