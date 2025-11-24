На 25 ноември имен ден празнуват 3 милостиви имена

Кадър Уикипедия

25 Ноември - На този ден празнуват всички с името (имената) Климент, Климентина и Клементина.

Климент е латинско име, което означава милостив.

Климент е спокоен и търпелив човек.

Мъжете с това име имат силна воля и са много упорити.

Климент се привлича от професии в сферата на медицината, но преди всичко, най-много му се отдава спортът.

Мъжете с това име лесно изпадат в паника и цял живот се разкъсват между чувството за дълг и скритите си желания.

