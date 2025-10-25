На 25 октомври рожден ден има Нона Йотова

кадър: БНТ

Родена е на 25 октомври 1966 г. в семейството на писателя Кръстьо Кръстев, автор на дванадесет книги. От малка е закърмена с музиката: баба ѝ е народна певица, майка ѝ също се занимава с музика, двамата братя на майка ѝ са музиканти – тромпетист и перкусионист.

Освен музиката, другата страст в живота на Йотова е театърът.

През 1991 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Елка Михайлова. Заедно с режисьора Николай Георгиев основава Първия български женски театър, като първата ѝ роля в него е на Сирано дьо Бержерак в едноименната постановка.

Благодарение на тази роля, Йотова получава покана от Театър „Българска армия“ през 1992 г., където играе роли в пиеси на Марсел Паньол, Юджийн О'Нийл, Иван Радоев, Антон Чехов, Николай Гогол, Деян Дуковски, Уилям Шекспир, Сам Шепърд, Артър Милър и други. Освен в този театър, Нона Йотова има участия и в театър „Възраждане“ и в Свободен театър. Играе и на сцената на Театър 199 в спектаклите „Влюбена, сгодена, изчезнала“ от Щефан Фьогел и „Пиеса за двама“ от Тенеси Уилямс. Отпечатъците ѝ са на Стената на славата пред Театър 199.

Стената на славата пред Театър 199 – пано с отпечатъци, послание и шарж на Нона Йотова.

Има роли и в два игрални филма: „La Donna E Mobile“ на Нидал Алгафари и „Емигранти“ на Ивайло Христов.

Участва и в епизодите от „Къде е батко?“. Йотова е българският глас на злата кралица в дублажа на анимационния филм „Снежанка и седемте джуджета“ (1937), записан в студио „Александра Аудио“.

Успоредно с работата си в театъра, Йотова композира и изпълнява авторска музика. Записва седем студийни албума: „Омана“ (1993), „Среднощен вятър“ (1996), изцяло акустичните „Нона“ (1997), „Не завиждам“ (2001), „Terra Incognita“ (2003), „Преоткриване“ (2005) и „Ловци на бисери“ (2023), като последният е изцяло по музика на Нона Йотова, аранжименти: Дани Милев, а текстовете на песните са от български поети.

През 2003 г. води научно-популярното предаване за археология, „Непозната земя“ по БНТ. През 2015 г. участва в третия сезон на „Като две капки вода“, където завършва на 7-о място.

През март 2017 г. е избрана за народен представител в XLIV народно събрание от гражданската листа на БСП, от 24-ти многомандатен избирателен район – София,въпреки че тя не е член на партията.

Тя е създателят на фестивала „Звезди на театъра“, който се провежда в Банско.

През 2008 г. Йотова участва в конкурса „Бургас и морето“. Нейната песен, заедно с тези на Панайот Панайотов и Маргарита Хранова с песен на Тончо Русев, не са допуснати и отпадат още в предварителния кръг. Нона Йотова обвинява организаторите на конкурса в корупция и непочтеност, а конкурса нарича „шибан“.

В отговор Ваня Щерева, един от членовете на журито, заявява: „Беше ми много смешно, когато чух, че аз съм скъсала Тончо Русев. Някои музиканти си мислят, че са абонирани за фестивалите. Няма вечни неща – и на най-добрия творец се случва да напише и недобри произведения“.

