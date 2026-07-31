На 25 октомври ще са изборите за президент и вицепрезидент

Снимка: Булфото

Изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат на 25 октомври, неделя, реши Народното събрание със 138 гласа "за", без "против", седем народни представители се въздържаха, предава БТА.

Така, ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Член 93 ал. 4 от основния закон казва: ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.

Проектът на решение беше внесен от представители на различни парламентарни групи - Петър Витанов ("Прогресивна България"), Цончо Ганев ("Възраждане"), Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и Надежда Йорданова ("Демократична България").

Според Конституцията Народното събрание насрочва избори за президент на републиката.

Редактор "Екип на Петел",

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