На 25 септември е роден Уил Смит

Уил Смит (на английски: Will Smith) е американски киноартист и певец. Роден е на 25 септември 1968 г. във Филаделфия, щата Пенсилвания. Той е един от малкото хора, които са постигнали успехи в три от основните американски индустрии – филмовата, телевизионната и музикалната. Снимал се е в над 50 филма.

Значимо място в музикалната му кариера заемат четирите награди Грами (от 1988, 1991, 1997, 1998 г.). За ролите си във филмите Али и Преследване на щастието, Уил Смит е номиниран за награда Оскар за Най-Добър Актьор. В най-добрата си форма Смит е висок 188 см.

Дискография:

„Rock the House“ – 1987

„He's the DJ, I'm the Rapper“ – 1988

„And In This Corner...“ – 1989

„Homebase“ – 1991

„Code Red“ – 1993

„Big Willie Style“ – 1997

„Willennium“ – 1999

„Born to Reign“ – 2002

„Lost & Found“ – 2005

