На 25 юни 1982 г. Гърция официално прекратява задължителното бръснене на главите на новобранците
Пиксабей
През 1982 г. Гърция официално прекратява практиката за задължително бръснене на главите на новобранците във въоръжените сили.
Това е забележителен момент от историята на гръцката армия. Преди тази промяна в армията се е прилагала строга военна подстрижка, известна като „en hro“ (архаичен израз, означаващ „остригано до костите“).
Първоначално практиката се въвежда по хигиенни причини за борба с въшките.
След 1982 г. на войниците е разрешено да поддържат коса с дължина до 4 сантиметра. Тази мярка бележи преход към по-хуманно отношение към личния състав и отразява отпадането на остарелите дисциплинарни изисквания от миналото.
Още събития, случили се през годините на днешния 25 юни:
891 г. – Арнулф Каринтски отблъсква викингите в битката при Лувен.
1503 г. – По време на четвъртата си експедиция до Америка Христофор Колумб претърпява корабокрушение край остров Ямайка.
1863 г. – В Цариград Петко Славейков започва да издава вестник Гайда.
1876 г. – Американската 7-а кавалерия, ръководена от полковник Джордж Армстронг Къстър, е разбита от обединените сили на индианските племена сиукси и шайени в битката при Литъл Биг Хорн.
1877 г. – Избухва Каварненско въстание на каварненци и селяни от околните села за самозащита от настъпващия към града башибозук, местни турци и черкезка конница.
1880 г. – В Княжество България с княжески Указ № 296 от 28 юни 1880 г.[1] към Министерството на финансите е образувано Статистическо-организационно отделение.
1912 г. – ВМРО извършва атентат в Кочани, при който са убити 9 души; последвалите репресии на турската власт (40 убити и 250 ранени) стават повод за избухването на Балканската война на 26 септември същата година.
1950 г. – Студената война: Комунистическа Северна Корея напада Южна Корея, с което започва Корейската война.
1955 г. – В писмо до Централния комитет на БКП Никита Хрушчов изисква България да нормализира отношенията си с Югославия.
1975 г. – Мозамбик става независима от Португалия държава; през същия ден са установени и дипломатически отношения с България.
1975 г. – Министър-председателката на Индия Индира Ганди предлага на президента да обяви извънредно положение за спасяване на страната от хаос; извънредното положение е въведено на 26 юни и продължава до 23 март 1977 г.
1978 г. – Аржентина спечелва Световното първенство по футбол.
1982 г. – Гърция прекратява практиката за бръснене на главите на войниците.
1988 г. – В Люксембург е подписано споразумение между Европейската общност и Съвета за икономическа взаимопомощ за взаимно признаване и официални отношения.
1991 г. – Хърватия и Словения обявяват своята независимост от СФР Югославия, което е начало на четиригодишна гражданска война, взела десетки хиляди жертви.
1996 г. – При терористичен акт на Хизбула срещу жилищен блок на американска военна база в Саудитска Арабия загиват 19 души и са ранени 372.
1998 г. – Излиза операционната система Windows 98.
1999 г. – XXXVIII народно събрание разрешава на войските на НАТО да използват сухопътното пространство на България за мироопазващата операция в Косово, а Министерството на външните работи отказва въздушен коридор на Русия.
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