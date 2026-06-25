На 25 юни отбелязваме международния ден на моряка

На 25 юни се отбелязва Международният ден на моряка, пише Imenata.com .

Празникът е официално обявен от Организацията на обединените нации (ООН) и има за цел да подчертае важността на моряшката професия в световен мащаб и значението ѝ, за да просперира световната търговия.

В света работят над 1,5 млн. моряци, които осигуряват стоките за бита на човечеството.

Всяка година се правят кампании, чиято цел е да се даде на широката общественост представа за изключителната важност на моряшка професия. За да отбележи това, Международната морска организация призова всички търговци в световен мащаб, дори извън морския сектор, да покажат кои са продуктите, транспортирани по море, които използваме в ежедневието си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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