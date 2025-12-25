На 26 декември имен ден празнуват 6 надарени имена

Кадър Събор на Пресвета Богородица

Събор на Пресвета Богородица

26 Декември - На този ден празнуват всички с името (имената) Дарина, Давид, Дацо, Дачо, Жозеф, Йосиф

Дарина

Какво значи името Дарина?

Дарина е славянско име, което произлиза от думата дар, подарък.

Макар че в училище не се радва на особено висок успех, Дарина успява в живота, а затова и помага вродения чар, с който успява да омае хората.

Тези жени са умни и изключително хитри.

Дарина е упорита жена и предприема, каквото е решила, без да чуе мнението на другите.

Давид (означава - възлюбен)

Йосиф (означава - подарен

На втория ден на Коледа Православната църква отбелязва празника Събор на пресвета Богородица. "Дойдете - подканя ни църквата на тоя ден, - да възпеем Спасителевата майка, която и след раждането пак се оказа Дева!".

В деня след Рождество Христово – 26 декември, вярващите се събират , за да отдадат почит на Божията майка, родила Спасителя. Според народните обичаи празнуването продължава – хората си гостуват, слагат богати трапези с месни ястия, с плодове, вино. На този ден никой не трябва да работи.

27 Декември - Стефановден

На този ден празнуват всички с името (имената) 27 Декември / Имен ден: Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир, Станимира, Станислав, Станислава, Станчо, Стефан, Стефана, Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоила, Стоилка, Стоимен, Стоичко, Стою, Стоян, Стояна, Стоянка, Таня, Теки, Теньо, Фани, Цако, Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, Цона, Цонко, Цоню, Шон, Шона

27 декември църквата е отредила за почит на Свети Стефан - смятан за един от първите мъченици на християнската вяра и един от седемте ученици на Исус Христос, избрани след възкресението му.



Житието му разказва, че притеснени от нарастващият брой вярващи, юдеите оклеветили светията, че хули Бога и по този начин го осъдили. В Йосафатова долина, разярена тълпа го пребила до смърт с камъни. Въпреки ужасното дело, малко преди да предаде богу дух, Свети Стефан се помолил "Господи, не им зачитай този грях" - разказва още житието на светията. През V век част от мощите му са открити чрез видение, което получил един свещеник, и поставени в Сионския храм в Йерусалим.



Смята се, че денят на светията е последния християнски празник, а дедите ни вярвали, че с този ден се затваря и кръга на старата година.

По традиция, младото семейството отива на гости на кумовете, кръстниците или родителите си, а на трапезата се хапват месни ястия. Традиционно се приготвя свинско с кисело зеле или баница с месо. От Стефановден до Йордановден се спазват обичаите характерни за Мръсните дни - жените не бива да метат, мият косите си, перат, не се правят венчавки, кръщенета, опела.



На места в Средна и Северна България, вместо на 31 декември именно на Стефановден се спазвал обичая ладуване. Всички моми за женене правят китки и привързват към тях пръстен или друг личен предмет, после го топват в менче пълно с мълчана вода, което се покрива с червено було. На другия ден мома облечена като булка, вади едно по едно китките и докато другите пеят заклинателни песни (ладанки) предвещавала кой за какъв момък ще се омъжи

