На 26 декември рожден ден има Ники Кънчев

Николай Милчев Кънчев (роден на 26 декември 1960 г. в Червен бряг) е български журналист, радио и телевизионен водещ, шоумен. По-популярен е като Ники Кънчев, водещият на телевизионните игри „Стани богат“, „Един срещу всички“ и шоуто „Биг Брадър“ по Нова телевизия, а през 2010 г. става водещ на ТВ шоуто „SMS за милиони“.

През 2010 г. дава гласа си за анимационния уеб сериал „Българ“. През 2011 г. става водещ на предаването „Ники Кънчев под наем“. През 2012 отново води предаванията Vip Brother 2012 и Big Brother All stars.

През 2017 година Академията за мода го отличава с приза за най-стилни и успешни българи "БГ модна икона".

На 7 ноември 2008 г. Ники Кънчев дългогодишната му приятелка Даниела две близначки. На 28 май 2009 г. едно от децата му умира поради здравословни причини.

Любопитен момент е, че Ники и Даниела кумуват на сватбата на спортния журналист Ники Александров и съпругата му Поля - главен редактор на сп. „Грация“. Години по-късно, през 2013 г. те стават и кръстници на двете им деца.

