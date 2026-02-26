снимка: Borissoltariyski, Уикипедия

На 26 февруари рожден ден има Борис Солтарийски

Борис Солтарийски е български певец, вокал на Ку-Ку бенд, изявява се и като водещ.

Роден е във Враца на 26 февруари 1982 г. До тригодишна възраст е живял във Враца. През 1985 г. родителите му се местят в София. Има по-голям брат. Завършва средното си образование в колеж по мениджмънт „Братя Миладинови“ София.

Занимава се с музика от 12-годишна възраст. На 15 години тръгва на уроци по пеене. Висшето си образование завършва в ДМА „Панчо Владигеров“ с профил поп и джаз пеене. Дипломира се през 2007 г.

През лятото на 1999 г. в София, Борис Солтарийски (вокали), Драгомир Мънзов (китара/вокали), Мартин Стефанов (бас) и Фабрицио Паризи (ударни) създават група „Хазарт“. Дебютната им авторска песен е „Повярвай ми“, която веднага се завърта по радиостанциите в България.

През 2000 г. Мартин Стефанов е заменен от Михаил Ковачев. По това време групата започва работа по своя дебютен албум, който е окончателно готов през пролетта на 2001 г. Албумът е озаглавен „Хазарт“, а най-популярните песни в него са „Тясно“, „Нека“ и „Докога?“. През лятото на същата година „Хазарт“ представят албума си с участия в над двадесет града в страната, както и с концерт в Сърбия съвместно с група „Сигнал“.

През есента на 2001 г. „Хазарт“ обявяват конкурс за нов барабанист. Новото попълнение е Емилиян Драганов, с който стартират записите по втория си албум. Първият сингъл от него е кавърверсията на песента на Сигнал „Скъп спомен мой“.

Песни

„Повярвай ми“ (албум „Хазарт“)

„Молитва“ (албум „Хазарт“)

„За теб“ (албум „Хазарт“)

„Тясно“ (албум „Хазарт“)

„Сънувай“ (албум „Хазарт“)

„Да бъдеш“ (албум „Хазарт“)

„Нека“ (албум „Хазарт“)

„Смутни времена“ (албум „Хазарт“)

„Докога“ (албум „Хазарт“)

„I Drown In You“ (неиздаден албум с група „Хазарт“)

„Няма, няма няма да чакам“ (неиздаден албум с група „Хазарт“)

„Скъп спомен мой“ (неиздаден албум с група „Хазарт“)

„Рисувам“ (неиздаден албум с група „Хазарт“)

„Дъждът ще ни вали“ (неиздаден албум с група „Хазарт“)

„Ние сме различни“, featuring DJ Silver (неиздаден албум с група „Хазарт“)

„Пак ще се прегърнем“ (неиздаден албум с група „Хазарт“)

В „Шоуто на Слави“, като част от Ку-Ку бенд, работи от 2004 г., след като печели конкурса „Аз пея в Ку-Ку бенд“ заедно с Нели Петкова. Следват редица изяви, сред които участие на три турнета из цяла България, концерти в НДК, турне в САЩ, както и участие в най-рейтинговите предавания в българския ефир.

През 2009 година Борис Солтарийски е водещ на риалитито „Бягство към победата“, а след това и на „Музикална академия Ку ку бенд – Стани поп фолк звезда“ заедно с Нели Петкова.Първата му проява като водещ е в „Бягство към победата“(проект на Шоуто на Слави)-екстремна ТВ игра, в което двойки участници се състезават, като решават различни задачи и достигат различни точки. По-късно е водещ и на Музикална академия Ку-Ку бенд 2:Стани попфолк звезда заедно с Нели Петкова. Водил е и специално издание на Dancing Stars 2, заедно с Нели Петкова и новогодишната програма на bTV за 2010, отново с Нели Петкова. През есента на 2011 година е водещ на „Вечер на северозападната култура“ 1, 2 и 3, както и на задачата Умна, красива и съобразителна-подобие на „Бягство към победата“ в конкурса „Умна и Красива“(част от Шоуто на Слави).

