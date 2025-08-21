На 26 и 27 август през нощта спират движението към София в тунел на АМ "Струма"

снимка: АПИ

На 26 и 27 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за София на тунел „Люлин“ на АМ „Струма“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 22:00 ч. на 26 август /вторник/ до 06:00 ч. на 27 август /сряда/ ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 27 август от 22:00 ч. до 06:00 ч. на 28 август /четвъртък/ в същата тунелна тръба движението ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към София ще преминават двупосочно в тръбата за Перник на тунел „Люлин“. За да не се затрудняват преминаващите предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко, посочват от пътната агенция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!