На 26 май 1879 г. е открит Върховният касационен съд на България

снимка: Върховен касационен съд

На 26 май през 1879 г. е открит Върховният касационен съд на България (от френската cassation, през руската касация, със значение на „анулиране“, „отмяна“). Той е една от най-важните институции в българската история, създадена веднага след Освобождението, за да гарантира върховенството на закона и уеднаквяването на съдебната практика.

Съдът е предвиден в Търновската конституция, приета на 16 април 1879 г. Първоначално се състои от един председател, петима съдии и един прокурор. За поста първи председател е назначен видният възрожденец, юрист и обществен деятел Димитър Греков.

Основната мисия на ВКС е да действа като последна съдебна инстанция, която не преразглежда фактите по делата, а следи за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища в страната.

В периода 1947 – 1990 г., след деветосептемврийския преврат, съдебната система е реорганизирана по съветски модел. Върховният касационен съд и Върховният административен съд са слети във Върховен съд на Народна република България.

С приемането на новата Конституция на Република България през 1991 г. се възстановява триинстанционната съдебна система и ВКС заема старото си място на върховен орган на съдебната власт.

Върховният касационен съд (ВКС) на България е висшата съдебна инстанция в България. Осъществява върховен съдебен надзор върху гражданските, наказателните, военните и търговските дела и налага точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Решенията на Върховния касационен съд са окончателни и не подлежат на обжалване. В него днес работят 85 съдии с над 15 години юридически стаж, разпределени в три колегии: гражданска, наказателна и търговска.

Още от по-значимите събития през годините на днешния 26 май:

17 г. – Германик празнува триумф за победите си над всички германски племена на запад от река Елба.

1293 г. – При земетресение в Камакура (Япония) загиват около 30 хил. души.

1521 г. – Мартин Лутер е изгонен от пределите на Свещената Римска империя на немската нация.

1538 г. – Жан Калвин и последователите му са изселени от Женева и през следващите 3 години Калвин пребивава в Страсбург.

1647 г. – В Хартфорд (Кънектикът) е извършена първата в Америка екзекуция на жена, призната за вещица.

1770 г. – В Гърция избухва първото въстание за независимост от Османската империя, завършило с трагичен неуспех.

1805 г. – В Милано Наполеон I Бонапарт е коронован за крал на Италия.

1868 г. – Извършена е последната публична екзекуция в Англия – ирландският националист Майкъл Барет е обесен заради бомбен атентат в Лондон.

1869 г. – Щатът Масачузетс учредява Бостънския университет.

1876 г. – След неуспеха на Априлското въстание Панайот Волов се отправя за Румъния и при опит да премине буйните води на р. Янтра се удавя.

1879 г. – Открит е Върховният касационен съд на България.

1879 г. – С договор между Русия и Великобритания е създадена държавата Афганистан.

1880 г. – С княжески указ окръжията в Княжество България са разделени на околии.

1894 г. – Емануел Ласкер става вторият световен шампион по шахмат.

1896 г. – В Москва се състои коронацията на последния руски император Николай II.

1896 г. – Публикувано е първото издание на промишления индекс Дау Джонс.

1908 г. – В Югозападна Персия са открити първите залежи на нефт, които много скоро след това са обявени за собственост на Великобритания.

1918 г. – С разпадането на Руската империя е създадена Демократична република Грузия.

1924 г. – Извършен е първият полет на екперименталния самолет АНТ-2.

1938 г. – В град Волфсбург (Германия) Адолф Хитлер поставя първия камък на завода на Фолксваген.

1942 г. – Британският външен министър Антъни Идън и съветският Вячеслав Молотов подписван съюзен договор за война срещу нацистка Германия и нейните съюзници в Европа и договор за сътрудничество и взаимна помощ след войната.

1966 г. – Британска Гвиана придобива независимост и става Кооперативна република Гвиана.

1970 г. – Извършен е първият редовен полет на съветския свръхзвуков самолет Ту-144.

1972 г. – Подписан е договор между СССР и САЩ – САЛТ 1, за ограничаване на стратегическите нападателни оръжия и договор за ограничаване на системите за противоракетна отбрана (ПРО).

1977 г. – Американецът Джон Уилиг прави първото успешно катерене по южната кула на Световния търговски център в Ню Йорк.

1983 г. – При силно земетресение (7,7 по Скалата на Рихтер) в Япония, последвано от цунами, загиват 104 души, а хиляди са ранени.

1986 г. – Европейската общност приема Европейското знаме.

1986 г. – Открита е първата експозиция на Националния музей в Габрово, създаден на 1 януари 1974 г., който се помещава в сградата на Априлската гимназия.

1991 г. – Звиад Гамсахурдия става първият демократично избран президент на Грузия.

1991 г. – Самолетът при полет 004 на „Лауда Еър“ се разпада във въздуха и се разбива в националния парк Фу Тай в Тайланд и убива всички 223 души на борда.

2001 г. – По инициатива на бившия президент на България Жельо Желев в София е създаден Балкански политически клуб, в който участват бивши и настоящи балкански политици.

2002 г. – Завършва посещението на папа Йоан Павел II в България.

2002 г. – Алваро Урибе е избран за президент на Колумбия.

2006 г. – При земетресение на остров Ява загиват 5700 души, а почти 200 хил. остават без дом.

