На 26 октомври рожден ден има Любо Киров

кадър: Нова тв

Любомир Цветанов Киров, по-известен като Любо Киров, е български поп и рок изпълнител, музикален продуцент, инструменталист, художник, автор на много хитове в поп музиката и десетки текстове за песни.

От малък се научава да свири на пиано и барабани. Завършва Националната художествена академия с магистърска степен. Известно време е барабанист на дуум метъл групата Mortal Remains. По-късно става част от групата „Mr. White“, с които записва сингъла „Нещо смешно“.

В периода 2000 – 2007 година с група „Те“ създава два албума – „Местоимения“ и „Различен“, съдържащи хитове като: „Има ли цветя“, „Ще те намеря“, „Искам“, „All Right“ „Различен“ и много други, заставали на първи позиции седмици наред по това време в радио и телевизионния ефир. Група „Те“ е носител на Първа награда на Международния медиен фестивал „Албена“ в раздел „Концерти“ за реализацията на „TE Unplugged“ DVD. През същия период заедно с „Те“ Любо Киров участва в големи музикални събития като концертите на „Симпли Ред“, Incognito, Al McKay's Earth Wind And Fire Experience, „Симпъл Майндс“. Групата взима участие в различни инициативи и кампании като „Спортът срещу дрогата“, „България в ЕС“ в Брюксел и др.

През пролетта на 2007 г. Любо стартира соловата си кариера. Първият самостоятелен сингъл на Любо – „Отново вярвам“ печели престижния конкурс на БНР „Златна пролет“. През 2010 година излиза и първият самостоятелен албум – „Любо 2010“, който съдържа много хитове като: „Mога“, „Говори ми на ти“, „Аз и ти“, „На края на света“, „Забранена любов“ към едноименния сериал на „Нова телевизия“, Tonight с италианската певица Алесия д’Андреа и др.

Три от песните от албума на Любо – „Говори ми на ти“, „Отново вярвам“ и Tonight са излъчени в класацията на MTV – Europe’s World Chart Express.

Следват самостоятелните албуми „Знам“ (2017) и „Както преди“ (2018), които получават златен и платинен статус за българска музика по продажби.

Печели редица награди, сред които три за изпълнител на годината (през 2012, 2014 и 2018 г.), за най-добра песен през 2007 и 2020 г., за най-добър албум за 2017 г. и др.

Негови песни и текстове присъстват в учебниците по музика.На 26 октомври 2022 г. Любо Киров издава автобиографичната книга „Всичко е имало смисъл“. Книгата е обявена на 50-годишния юбилей на музиканта.

Награди:

2022 – Най-добра песен (БГ Радио)

2020 – Най-добра песен (БГ Радио)

2019 – Най-добър албум (БГ Радио)

2018 – Най-добър изпълнител (БГ Радио)

2017 – Най-добър албум (БГ Радио)

2014 – Най-добър изпълнител (БГ Радио)

2012 – Най-добър изпълнител (БГ Радио)

2007 – Най-добра песен (БНР)

2006 – Най-добър концерт – (Международен медиен фестивал „Албена“)

2005 – Най-добра група (БГ Радио)

2004 – Наи-добро изпълнение на живо (БГ Радио)

2003 – Най-добра група (Melo TV Mania Music Awards)

2003 – Най-добра музика (Melo TV Mania Music Awards)

2002 – Супер-група на България (БГ Радио)

2002 – Най-добра група (Bulgarian TOP 100 Music Awards)

2001 – Най-добър дебют (Melo TV Mania Music Awards)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!