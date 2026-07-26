На 26 юли 1730 г. е подписан указ за изливането на най-голямата камбана в света – Цар Камбана

Уикипедия, Сергей Неманов

На 26 юли 1730 г. руската императрица Анна подписва указ за изливането на гигантската Цар Камбана, която тежи близо 202 тона и е предназначена за Успенския събор в Кремъл.

Един от най-впечатляващите паметници на руското леярско изкуство е отлят от майсторите Иван Моторин и неговия син Михаил Моторин след няколко години подготовка.

Първият опит за изливане през 1734 г. се проваля заради авария в пещите, а Иван Моторин умира преди втория, успешен опит през 1735 г.

Цар Камбана е изработена от бронз през нощта на 25 ноември 1735 г. в специален ров на Ивановския площад в Москва. Височината ѝ е около 6,2 метра, а диаметърът – 6,6 метра.

Камбаната никога не е зазвъняла. През 1737 г., докато тя все още е в леярската яма, в Москва избухва огромен пожар (Троицкият пожар). При гасенето върху нагорещения метал попада студена вода. Това причинява напукване и от камбаната се отчупва огромно парче с тегло 11,5 тона.

Поради огромното си тегло камбаната остава в ямата почти век. Едва през 1836 г. е извадена и поставена на пиедестал в Московския Кремъл, където се намира и днес заедно с отчупения къс.

Още от по-значимите събития през годините на днешния 26 юли:

811 г. – В Битката при Върбишкия проход българският кан Крум разгромява войската на византийския император Никифор I, а самият император е убит.

1529 г. – Испанският конкистадор Франсиско Писаро получава заповед от краля да открие и завоюва Перу за испанската корона.

1730 г. – Императрицата на Русия Анна подписва указ за изливането на най-голямата камбана в света – Цар Камбана.

1788 г. – Британските колонисти в Австралия основават град Сидни.

1788 г. – Ню Йорк ратифицира новата конституция и става 11-ият щат на САЩ.

1803 г. – Във Великобритания е открита първата железопътна линия.

1847 г. – Либерия става първата африканска колония, придобила независимост.

1887 г. – Полският евреин Людвик Заменхоф публикува книгата си Международен език, която е първият учебник по изучаване на създадения от него език Есперанто.

1908 г. – В САЩ се създава Бюро за разузнаване, което през 1935 е преименувано във ФБР.

1909 г. – Открита е железопътната линия Радомир – Кюстендил (87 км).

1924 г. – Обявена е обща амнистия за участниците в юнските и септемврийските събития през 1923 г.

1926 г. – Учредява се Пловдивски Спортклуб

1940 г. – В Залцбург Адолф Хитлер и Йоахим фон Рибентроп започват преговори последователно с румънския и българския премиер за уговаряне връщането на Южна Добруджа на България.

1945 г. – В Потсдам, Германия, е обявена Потсдамската декларация.

1947 г. – Народна република България отправя официална молба към ООН за членство в организацията.

1947 г. – Американският президент Хари Труман подписва Закона за национална сигурност, с който се създава Централно разузнавателно управление (ЦРУ).

1956 г. – След като Световната банка отказва да финансира строежа на Асуанската язовирна стена египетският президент Гамал Абдел Насър обявява национализация на Суецкия канал, с което предизвиква международно недоволство.

1963 г. – При земетресение в Скопие, Югославия загиват 1100 души.

1965 г. – Обявена е независимостта на държавата Малдиви.

1971 г. – Програма Аполо: Започва пилотираната мисия Аполо 15 – четвъртата мисия кацнала на Луната, при която за първи път е използван Лунар Роувър и за пръв път е изследвана лунната повърхност извън лунно море.

1989 г. – Федералният съд на САЩ подвежда под отговорност студента Робърт Морис за разпространяване на първия компютърен червей по интернет.

1993 г. – Самолетът, изпълняващ полет 733 на „Ейжиана Еърлайнс“, се разбива в хълм на планината Унгео при третия си опит да кацне на летище „Мокпо“, Южна Корея. 68 от 116-те души на борда са убити.

1994 г. – Естония и Русия се споразумяват за напускане на руските войски от Естония.

1995 г. – В Брюксел е подписана конвенцията за създаване на Европейската полицейска агенция Европол.

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