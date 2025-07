На 26 юли е роден Джейсън Стейтъм

снимка: MTV Internationa, Уикипедия

Джейсън Стейтъм (на английски: Jason Statham) е английски актьор, роден на 26 юли 1967 г. в гр. Шайърбрук, графство Дарбишър, Англия.

Известен е най-вече с ролите си в „Две димящи дула“, „Гепи“, „Транспортер“, „Транспортер 2“, „Транспортер 3“, „Италианската афера“, „Револвер“, „Огън в кръвта“ и „Смъртоносна надпревара“.

Изпълнява сам почти всички каскади като бой, опасно шофиране, плуване, като само в краен случай използва дубльор. В най-добрата си форма Стейтъм е висок 178 см.

Той е вторият син в семейството на певец и шивачка.

По-късно се премества в Грейт Ярмът, графство Норфолк и тръгва по стъпките на родителите си, овладявайки изкуството на уличния театър. Играе футбол в местната гимназия (1978 – 1983), но истинската му страст е гмуркането.

Стейтъм от малък има интерес към спорта и тренира скокове във вода и бойни изкуства. В продължение на 12 години е в английския национален отбор по скокове във вода, а през 1992 г. завършва на 12-о място на световното първенство. Баща му е бил боксьор и гимнастик, той научил брат му на бойни изкуства и често малкият Джейсън е използван като „боксова круша“. Стейтъм е експерт по бойни изкуства, както той се занимава и тренира джу-джицу.

В свое интервю Джейсън обаче отрича разпространените сведения, че е участвал в олимпийските игри в Сеул и Барселона[1]. За него този спорт е просто хоби, от което не могат да се печелят пари. Затова е активен на черния пазар, продавайки „парфюми, бижутерия и други неща, които би трябвало да са скъпи“ из лондонските улици[2].

По време на тренировки в спортния център Кристъл Палас е забелязан от търсач на таланти. Скоро след това става модел за дрехите на модната компания French Connection, известна още и като fcuk. Собственикът на fcuk, който е и продуцент на „Две димящи дула“, го представя на Гай Ричи, режисьор на филма. По онова време Ричи търси човек, който да играе ролята на уличен търговец и, научавайки с какво Стейтъм си е изкарвал прехраната, го харесва за ролята на Бейкън.

„Две димящи дула“ е приет добре както от публиката, така и от критиката и буквално изстрелва Стейтъм в светлината на прожекторите. Две години по-късно – през 2000 г. – Стейтъм си партнира със звезди от ранга на, Брад Пит, Вини Джоунс, Бенисио дел Торо и Денис Фарина във втория филм на Ричи – „Гепи“, който също жъне големи успехи. През 2001 участва в два филма – „Призраци от Марс“ на Джон Карпентър и „Единственият“ с Джет Ли. В „Гаднярът“, където си партнира с цяла плеяда звезди на британското кино, играе ролята на опасен затворник, избран да участва във футболен мач между затворници и надзиратели.

През 2002 Стейтъм е избран от Люк Бесон за главната роля във филма „Транспортер“. Там той играе Франк Мартин, бивш служител в специалните сили, който изкарва прехраната си като транспортьор, пренасящ деликатни пратки „от врата до врата“ без да задава излишни въпроси. Следват поддържащи роли в „Италианската афера“ и „Лондон“, преди отново да поеме главната роля в продължението на „Транспортер“, новия филм на Гай Ричи „Револвер“ и екшъна „Огън в кръвта“. Има малки роли в „Съучастникът“ с Том Круз и Джейми Фокс и в „Розовата пантера“ със Стив Мартин, Жан Рено и Бионсе.

През 2007 излизат два филма с негово участие – „Единакът“ с Джет Ли и написаният по мотиви на видеоиграта Dungeon Siege „In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale“.

В продължение на седем години Стейтъм излиза с британската актриса Кели Брук, преди тя да го изостави заради Били Зейн. По-късно за кратко отново се събират. През 2005 Джейсън излиза с австралийската певица и актриса Софи Монк. Към 2010 г. той има връзка със супермодела на „Виктория Сикрет“ Роузи Хънтингтън-Уайтли.

